Cade Horton se someterá a una cirugía que lo dejará fuera por el resto del año

El prometedor as de los Cachorros, Cade Horton, tiene un daño en el codo derecho que requerirá de una cirugía que pondrá fin a su temporada, informó el manager Craig Counsell el martes.

El segundo lugar en la votación del Premio Novato del Año de la Liga Nacional del 2025 abandonó su apertura del viernes en Cleveland en el segundo episodio debido a una molestia en el antebrazo derecho, y fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el domingo.

La rotación de los Cachorros ha estado plagada de lesiones a principios de esta campaña: El abridor del Día Inaugural, Matthew Boyd, se encuentra inhabilitado con una distensión en el bíceps izquierdo (aunque el equipo espera se ausente el tiempo mínimo), a la vez que el zurdo Justin Steele todavía se está recuperando de la cirugía de codo a la que se sometió en abril pasado, con la mira puesta en regresar a mitad de esta temporada.