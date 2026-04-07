Amed Rosario conecta dos jonrones y los Yankees dominan a los Atléticos

Amed Rosario conectó dos jonrones, incluyendo uno de tres carreras en la octava entrada que le dio la ventaja a los Yankees de Nueva York sobre los Athletics por 5-3 el martes por la noche.

Nueva York perdía 3-1 al comenzar la octava entrada y llevaba 0 de 12 con corredores en base antes de su remontada. Los Yankees redujeron la desventaja con un sencillo productor de Giancarlo Stanton que pasó por encima del campocorto Jacob Wilson, quien dio un paso en falso hacia su izquierda.

Rosario conectó un jonrón por el jardín izquierdo con un splitter de 0-1 del ex Yankee Mark Leiter Jr. (0-1) para su tercer juego con múltiples jonrones y el primero desde el 31 de agosto de 2021 para Cleveland.

Rosario también conectó un jonrón en la segunda entrada, en una noche con una temperatura de 43 grados en el Bronx.

Fernando Cruz (1-0) ponchó a Lawrence Butler con dos corredores en base para terminar la octava entrada y David Bednar lanzó una novena entrada perfecta para conseguir su quinto salvamento.

Cam Schlittler permitió sus primeras tres carreras de la temporada, cediendo cinco hits en cinco entradas con siete ponches y ninguna base por bolas. El doble de dos carreras de Nick Kurtz y el sencillo productor de Tyler Soderstrom pusieron a los Atléticos arriba 3-1 en la tercera entrada.

Los Athletics sufrieron su séptima derrota en 10 partidos y acumulan una racha de 3-13 en el Yankee Stadium.

El abridor de los Athletics, Aaron Civale, permitió una carrera y dos hits en cinco entradas. Ponchó a seis bateadores y otorgó cuatro bases por bolas en un duelo entre ex lanzadores de la Universidad Northeastern.