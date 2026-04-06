Cuando el vestir habla por el juego

En el deporte profesional, como en muchas organizaciones antiguas, la forma de presentarse también comunica un mensaje. No se trata solo de estética; es una señal de disciplina, identidad y respeto por el escenario en el que se compite. Algo semejante ocurre cuando se observa la llegada de jugadores de distintos equipos a los estadios en torneos internacionales.

Durante años ha llamado la atención la manera en que los jugadores japoneses llegan al estadio. Lo hacen vestidos con trajes formales, perfectamente ordenados, como si cada llegada fuese parte de un ritual. No es un simple detalle de elegancia, sino una manera de expresar que el béisbol, antes de comenzar en el terreno, ya exige una actitud de profesionalismo.

Ese comportamiento recuerda una vieja máxima: el hábito no hace al monje. Sin embargo, la vestimenta, en determinados contextos, no es un lujo ni una formalidad vacía; cumple una función simbólica. Identifica a quien la porta con una tradición, con un oficio y con una forma de entender su responsabilidad.

En otros equipos del béisbol internacional, la llegada al estadio sigue un patrón diferente. Los jugadores suelen presentarse con ropa deportiva o atuendos informales, sin que ello implique menor talento ni compromiso. No obstante, esa diferencia en la forma de presentarse pone de relieve dos maneras distintas de entender el mismo oficio.

Los japoneses parecen entender que el espectáculo comienza mucho antes del inicio del juego. La disciplina exterior refleja una disciplina interior. Esa forma de presentarse, incluso antes de entrar en el terreno, funciona como una extensión natural de la manera como asumen el oficio.

Al final, quizá no se trate únicamente de la vestimenta. Es una forma de cultura deportiva que transmite seriedad, identidad y sentido de pertenencia. Y en eso, muchas veces, el hábito termina diciendo más que las palabras.