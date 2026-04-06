Sandy Alcántara, enfocado en rendir con Miami pese a rumores de cambio

El as de la rotación de los Marlins, Sandy Alcántara, afirmó que se encuentra en óptimas condiciones tras sus primeras aperturas de la temporada 2026, destacando su recuperación y agradeciendo la oportunidad de volver al montículo.

*En lo que va de la temporada 2026, Sandy ha tenido un arranque sólido acumulando al menos dos victorias sin derrotas y destacando con una dominante actuación de juego completo en la que permitió apenas tres hits, sin boletos y con siete ponches

“Primero que nada hay que darle las gracias a Dios, ya que Él me está dando la oportunidad de poder estar de regreso y haciendo mi mejor trabajo”, expresó el derecho dominicano.

Alcántara, quien ha sido objeto de rumores de cambio en las primeras semanas del calendario, restó importancia a las especulaciones y dejó claro que su prioridad es el rendimiento en el terreno.

“No estoy pensando mucho en eso ahora mismo. Estoy más enfocado en hacer mi trabajo y tratar de dar lo mejor de mí cada día por este equipo”, aseguró.

El lanzador también valoró positivamente sus dos primeras salidas del año, señalando que reflejan el enfoque que busca mantener durante toda la campaña.

“Claro que sí, eso es lo que ando buscando en este 2026.

La temporada pasada no fue la mejor de mi carrera, pero siempre agradecido con Dios por los momentos malos y los buenos”, indicó.

Sobre su vínculo con la organización de Miami, Alcántara reiteró su agradecimiento por la oportunidad recibida desde su llegada.

“Miami significa mucho para mí. Fue el equipo que me dio la oportunidad de estar aquí, de representar a mi país y dar lo mejor de mí cada día”, comentó.

Finalmente, el derecho se refirió a la participación de su selección en el Clásico Mundial, donde quedaron cerca del título.

“No faltó nada, simplemente ese día no estuvo para nosotros. Éramos un equipo para ganar todo, pero cada quien trató de dar lo mejor. Felicidades a los campeones”, concluyó.

Alcántara está programado para enfrentar a los Rojos de Cincinnati a las 6:40 de la tarde de este martes en el loanDepot park de la ciudad de Miami, Florida.