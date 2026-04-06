Los Mets retirarán el número 15 del puertorriqueño Carlos Beltrán

Los Mets de Nueva York retirarán el número 15 de Carlos Beltrán y este ingresará al salón de la fama del equipo antes de su partido en casa contra los Filis de Filadelfia el 19 de septiembre.

Beltrán se convertirá en el noveno jugador en la historia de la franquicia en ver su número retirado. Anteriormente, Tom Seaver (41), Mike Piazza (31), Jerry Koosman (36), Keith Hernandez (17), Willie Mays (24), Dwight Gooden (16), Darryl Strawberry (18) y David Wright (5) vieron sus números retirados.

Los Mets también han retirado los números de los ex managers Gil Hodges (14) y Casey Stengel (37), y todos los equipos de las Grandes Ligas han retirado el número 42 en honor a Jackie Robinson.

El jardinero de los Mets, Tyrone Taylor, que actualmente lleva el número 15, cambiará su número al 28.

Beltrán fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol a principios de este año. Anunció que luciría una gorra de los Mets en su placa. La ceremonia de ingreso al Salón de la Fama se llevará a cabo el 26 de julio.

Beltrán fue contratado como mánager de los Mets de Nueva York el 1 de noviembre de 2019 y despedido el 16 de enero de 2020 , sin haber dirigido un solo partido. Nueva York anunció su decisión tres días después de que fuera el único jugador de los Astros mencionado por su nombre en un informe de las Grandes Ligas de Béisbol sobre el uso ilícito de dispositivos electrónicos por parte del equipo para robar señales durante la racha de Houston que los llevó al campeonato de la Serie Mundial de 2017, su última temporada.