Jensen e India respaldan actuación de Wacha con jonrones y Reales vencen 4-2 a Guardianes

Carter Jensen y Jonathan India conectaron jonrones, Michael Wacha permitió una carrera en siete entradas y los Reales de Kansas City derrotaron el lunes 4-2 a los Guardianes de Cleveland.

El tercera base dominicano José Ramírez se convirtió en el líder de la franquicia de Cleveland en juegos disputados con 1,620. El pelotero se fue de 0-2 con dos bases por bolas y superó la marca de Terry Turner, que tenía casi 108 años.

Steven Kwan y Brayan Rocchio pegaron cuadrangulares solitarios por los Guardianes, que han perdido 2 de 3 duelos.

Kansas City tomó ventaja de 2-1 en la sexta cuando Jensen conectó una recta de Peyton Pallette (0-1) y la envió por encima de la barda del jardín derecho para un jonrón solitario. India añadió un batazo de dos carreras en la octava para ampliar la ventaja a tres.

Wacha (1-0) permitió apenas tres hits, con tres bases por bolas y tres ponches, en su segunda apertura de la temporada.

El único error costoso de Wacha llegó en la tercera entrada, cuando Kwan conectó una recta por la línea del jardín derecho para poner a Cleveland arriba 1-0. Wacha realizó 102 lanzamientos, incluidos 62 strikes. Es el segundo abridor de los Royals esta temporada en superar los 100 lanzamientos.