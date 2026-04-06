Caminero conecta su segundo jonrón de la temporada y los Rays ganan en regrego al Tropicana

Cedric Mullins, Jonathan Aranda y Junior Caminero conectaron jonrones y los Tampa Bay Rays vencieron a los Chicago Cubs 6-4 el lunes en su primer juego en el Tropicana Field en 561 días.

Los Rays regresaron a su estadio cubierto después de jugar la temporada 2025 al otro lado de la bahía, en Tampa, en el Steinbrenner Field —el campo de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York— porque el huracán Milton destruyó el techo del Tropicana Field y causó daños extensos.

Un público multitudinario de 25.114 personas, con entradas agotadas, dio la bienvenida a los Rays a casa.

Shane McClanahan, en su primera apertura en el Tropicana Field desde el 22 de julio de 2023, permitió dos carreras y un hit en cuatro entradas. Ponchó a cinco bateadores y otorgó cuatro bases por bolas.

McClanahan regresó al montículo la semana pasada por primera vez después de que una serie de lesiones lo obligaran a perderse dos temporadas completas. El zurdo se sometió a su segunda cirugía Tommy John en agosto de 2023 y luego se perdió toda la temporada 2025 debido a una inflamación del nervio en su tríceps izquierdo.

Kevin Kelly (1-1) lanzó una quinta entrada perfecta para obtener la victoria y Bryan Baker cerró para su primer salvamento, permitiendo el jonrón solitario de Matt Shaw en la novena entrada.

Mullins conectó un cambio de velocidad en cuenta de 3-2 hacia las gradas del jardín derecho para empatar el partido a 2 en la parte baja de la segunda entrada contra Jameson Taillon (0-1).

Taylor Walls conectó un doble al jardín izquierdo-central y anotó cuando el campocorto Dansby Swanson cometió un error de lanzamiento en un sencillo al cuadro de Yandy Díaz.

Caminero conectó un potente gol en solitario hacia la izquierda, ampliando la ventaja de Tampa Bay a 4-2 en el tercer periodo.

El elevado de sacrificio de Michael Busch en la sexta entrada redujo la diferencia a 4-3.

Aranda conectó un jonrón contra Phil Maton en la séptima entrada para poner a los Rays arriba 6-3.

El sencillo de dos carreras de Nico Hoerner con dos outs en la segunda entrada le dio a los Cubs una ventaja de 2-0.

Taillon permitió cuatro carreras —tres de ellas limpias— y siete hits en seis entradas.