Aceleran las entregas de varias instalaciones JCC 2026

La organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de Julio al 8 de Agosto, avanza de manera sostenida en el desarrollo de su infraestructura deportiva, con la mayoría de las instalaciones el proceso de entrega, entregadas o en fase de terminación, consolidando el camino hacia la celebración del evento regional más importante del ciclo olímpico.

Un informe actualizado sobre el estado de las obras recibido por el Comité Organizador y confirmado en el terreno revela que disciplinas clave como tenis de mesa, tiro con arco, hockey, remo y canotaje, tiro al plato, remo y canotaje cuentan con instalaciones listas para la competencia, en algunos casos desde el año 2023.

Las instalaciones que se repararon para la subsede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe están listas para competencia, solo requiriendo algunos mantenimientos menores.

En el caso de Ecuestre se han incluido para esta oportunidad accesos para la movilidad de los caballos y sus atenciones veterinarias, atendiendo así requerimientos de la Federación Internacional de Ecuestre.

Asimismo, el Centro Acuático está programado para ser entregado este martes, mientras que los pabellones de gimnasia, voleibol y bádminton, se encuentran listos para entrega, marcando un hito en la preparación de los escenarios que acogerán a miles de atletas de la región.

El Centro Acuático se hizo prácticamente nuevo con tres piscinas que ya fueron certificadas para montajes de eventos internacionales.

Entre las instalaciones en fase final de ejecución, destaca el pabellón de balonmano, cuya obra civil está terminada y actualmente se trabaja en el revestimiento del techo, con entrega prevista para finales de abril. De igual forma, el Pabellón de Combate I ha finalizado sus obras de readecuación y se encuentra en fase de terminación para entrega, mientras que el Pabellón de Combate II presenta un avance del 65%, con fecha estimada de conclusión a finales de mayo.

En cuanto a los grandes escenarios, el Palacio de los Deportes tiene su obra civil concluida y se encuentra en fase de instalación de equipamientos, incluyendo pantallas, asientos y tecnología, ya disponibles en el país. Su entrega está programada para finales de junio.

Esta instalación ha sido modernizada por completo gracias a un acuerdo de patrocinio con el Banco de Reservas y el equipamiento a cargo del Ministerio de Deportes.

El Estadio Olímpico también muestra avances significativos, con la pista y el equipamiento ya en territorio nacional. Los trabajos de asfaltado y obra civil de la pista están programadas para concluir a finales de abril, con entrega final prevista para junio. En paralelo, la pista alterna de atletismo sigue un cronograma similar, con conclusión de obra civil prevista para mediados de abril y luego se procederá a la colocación del material sintético, que también se encuentra en los almacenes del Estadio. Todas las demás áreas del Estadio Olímpico están concluidas desde hace más de un año, tales como gradas, accesos, palcos, oficinas, almacenes.

En el área de deportes de campo, el Estadio de softbol I está la etapa final para ser entregado, mientras que el Estadio de Sóftbol II se encuentra en fase se construcción del drenaje, con culminación prevista para mayo. El béisbol contará con el Estadio Quisqueya ya habilitado, mientras que el estadio I del Centro Olímpico está programado para estar disponible a finales de mayo, al igual que los otros dos. Esa instalación ha sido modernizada para tener dimensiones de competencias federativas internacionales.

Las instalaciones de patinaje y skateboarding presentan un 90% de avance, con finalización estimada para finales de abril en el espacio conocido como Malecón Deportivo.

Mientras que el velódromo inició el proceso de adecuación de la pista, a cargo de un especialista internacional validado por la federación panamericana, con una duración estimada de 45 días.

Por su parte, las canchas de tenis de campo se encuentran en fase de adecuación conforme a acuerdos técnicos con la federación correspondiente, con fecha de entrega prevista para inicios de junio.

En cuanto a disciplinas como boliche y squash, se utilizarán infraestructuras existentes y temporales, incluyendo la Plaza Bolera y una instalación en espacio comercial acondicionado.

El comité organizador destacó que los deportes acuáticos en algunas modalidades se desarrollarán en instalaciones temporales diseñadas bajo estándares internacionales, garantizando la calidad y funcionalidad requeridas.

El progreso general de las obras refleja un cronograma alineado con los tiempos de organización de eventos multideportivos de esta magnitud, permitiendo entrar en una etapa clave de pruebas, ajustes técnicos y puesta a punto de las instalaciones.

Según ese diagnóstico, la mayoría de las instalaciones deportivos estarán listas semanas antes de la celebración de los juegos, un hito poco usual en la organización de este tipo de eventos.