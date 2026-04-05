Luis Gil regresaría a la rotación de Yankees para la serie en Tampa

El regreso del dominicano Luis Gil a la rotación está programado tentativamente para coincidir con el primer juego de los Yankees de vuelta en el Tropicana Field, según reveló el manager Aaron Boone el sábado por la noche antes del encuentro de Nueva York contra los Marlins, al anunciar los planes de pitcheo del club para la próxima semana.

Gil tiene pautado hacer una apertura en liga menor con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre en Rochester el domingo. Boone indicó que el derecho luego entraría en acción con descanso regular, lo que sería el viernes contra los Rays en St. Petersburg, Florida.

Los Yankees aprovecharon los días libres en el arranque del calendario para abrir la temporada con una rotación de cuatro lanzadores, lo que les permitió utilizar solamente a Max Fried, Cam Schlittler, Will Warren y Ryan Weathers.

Eso dejó a Gil – quien dejó efectividad de 4.66 en 19.1 entradas en la primavera – fuera del grupo de abridores, al menos temporalmente. Boone dijo que Gil seguirá a Weathers en la rotación.

Aunque estuvo limitado a 11 aperturas la campaña pasada debido a una lesión, Gil ha dicho que tiene la mira puesta en superar sus estadísticas del 2024, cuando fue reconocido como el Novato del Año de la Liga Americana después de registrar récord de 15-7 y efectividad de 3.50 en 29 salidas.

Los Yankees no han jugado en el Tropicana Field desde la serie del 9 al 11 de julio del 2024. El estadio fue dañado por el huracán Milton en octubre del 2024, obligando a los Rays a disputar sus partidos como locales del 2025 en el George M. Steinbrenner Field en Tampa, Florida.