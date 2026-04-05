Amaya conecta sencillo y pitchers de Cachorros solo permiten un hit en triunfo 1-0 ante Guardianes

El panameño Miguel Amaya conectó un sencillo impulsor en la octava entrada —apenas el segundo hit de Chicago— y cuatro lanzadores de los Cachorros se combinaron para permitir un solo hit en una victoria por 1-0 sobre los Guardianes de Cleveland el domingo, en el primer juego de una tradicional doble cartelera.

El fuerte batazo de Amaya al jardín derecho-central ante Connor Brogdon (2-1) remolcó desde segunda base al corredor emergente Dylan Carlson.

Los Guardianes consiguieron apenas un hit —un doble que posiblemente pudo haberse atrapado— ante el abridor dominicano de los Cachorros Edward Cabrera (5 2/3 entradas) y los relevistas Caleb Thielbar (1-0), Hoby Milner y el venezolano Daniel Palencia, quien lanzó una novena perfecta para su primer salvamento.

La suspensión por lluvia del sábado propició la doble cartelera de Pascua, la primera de Chicago desde 1973.

El abridor de Cleveland Slade Cecconi casi igualó a Cabrera al limitar a los Cachorros a apenas un hit en seis entradas.

La estrella dominicana de los Guardians José Ramírez disputó su juego número 1.618, a uno de igualar a Terry Turner (1.619) como el que más tiene en la historia de Cleveland. Ramírez está a punto de convertirse en el primer jugador activo de Grandes Ligas en liderar a su equipo en esa categoría.