Peters pega hit y los Medias Blancas dejan tendidos a los Blue Jays

Tristan Peters coronó una décima entrada de dos carreras con un sencillo productor y los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Azulejos de Toronto 5-4 en un emocionante partido inaugural en casa el viernes.

Andrés Giménez, de Toronto, empató el partido a 3 en la octava entrada con un jonrón de dos carreras contra Jordan Leasure. Los Blue Jays se pusieron por delante con dos outs en la décima entrada cuando el tiro de Miguel Vargas a primera base tras un batazo de George Springer sacó a Munetaka Murakami de la base, permitiendo que Davis Schneider anotara desde tercera.

La decisión fue confirmada tras una revisión, pero los White Sox respondieron en la parte baja de la entrada contra Jeff Hoffman (1-1).

Vargas estaba en tercera con dos outs cuando el receptor Tyler Heineman lanzó descontroladamente a primera tras un toque de bola de Derek Hill, permitiendo que entrara la carrera del empate. Heineman acababa de entrar al juego después de que el bateador anterior, Austin Hays, conectara un foul que golpeó el pulgar izquierdo de Alejandro Kirk. Kirk, dos veces All-Star, se sometió a radiografías después del partido.

Hill avanzó a segunda base tras un lanzamiento errático y anotó cuando Peters conectó un sencillo al jardín derecho, dándole a los White Sox su segunda victoria en siete partidos esta temporada.

Hays le dio a Chicago una ventaja de 3-1 en la tercera entrada con un sencillo de dos carreras. Sean Burke dominó durante seis entradas después de que Grant Taylor retirara a los primeros tres bateadores del partido. Seranthony Domínguez (1-1) entró al relevo con dos outs en la novena entrada y un corredor en segunda. Ponchó a Kazuma Okamoto y luego lanzó la décima entrada.

El abridor de los Blue Jays, Dylan Cease, duró 4 1/3 entradas contra su antiguo equipo. El derecho permitió tres carreras —dos limpias— y cinco hits en su segunda apertura en Rate Field desde su traspaso a San Diego antes de la temporada 2024. Además, cometió un error al fildear en primera base en la primera entrada, lo que permitió a los White Sox tomar la delantera 1-0.