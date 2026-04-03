Shohei Ohtani da HR con dos en bases, sus primeras impulsadas de 2026 en los Dodgers

Shohei Ohtani conectó un jonrón de tres carreras en la tercera entrada el viernes, logrando sus primeras carreras impulsadas de la temporada.

La estrella de dos vías había empezado lentamente en el plato. Ohtani solo había bateado 3 de 19 tras poncharse para abrir el partido, pero con Los Angeles Dodgers perdiendo 3-0 en la tercera entrada en Washington, conectó una serie de 401 pies al derecho para empatar el partido.

Mookie Betts, que en ese momento estaba 3 de 23 en la temporada, conectó un jonrón de dos carreras dos bateadores después ante el abridor de los Nationals, Miles Mikolas.

Los Dodgers llegaron al partido con un récord de 4-2 a pesar de sus dificultades en la parte alta de la alineación. Ohtani, Kyle Tucker y Betts llegaron al partido bateando por debajo de .200, y Freddie Freeman (.208) no estuvo mucho mejor.