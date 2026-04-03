Mayer y Contreras conectan jonrones, los Medias Rojas rompen una racha de 5 derrotas

Marcelo Mayer y Willson Contreras conectaron jonrones como parte de una entrada de tres carreras en el sexto inning y los Medias Rojas de Boston rompieron una racha de cinco derrotas consecutivas con una victoria de 5-2 en su partido inaugural en casa contra los Padres de San Diego el viernes.

Caleb Durbin conectó un sencillo productor de carrera en la cuarta entrada para poner fin a una racha de 0 de 19 en lo que va de temporada, y Boston puso fin a su primer inicio de 1-5 desde 2019. El batazo de línea de Durbin al jardín central terminó con una racha general de 34 apariciones al plato sin hits, que se remontaba al 22 de septiembre de 2025, cuando todavía jugaba con Milwaukee.

Sonny Gray (1-0) de Boston se llevó la victoria, lanzando seis entradas y permitiendo dos carreras y cuatro hits. Aroldis Chapman otorgó una base por bolas en la novena entrada, pero consiguió su segundo salvamento.

El batazo de 423 pies de Contreras contra el abridor de los Padres, Michael King (0-1) —el primero desde que fue traspasado por San Luis en la temporada baja— superó el Monstruo Verde para romper el empate 2-2. Más tarde, con dos outs, Mayer conectó su primer jonrón de la temporada contra el relevista Wandy Peralta, que pasó justo por encima del muro del jardín derecho y cayó en el bullpen.

King duró 5 2/3 entradas, permitiendo cuatro carreras y siete hits, y ponchando a cinco bateadores.

Con el marcador 2-0 en contra en la quinta entrada, San Diego empató el partido gracias a un triple de Miguel Andújar, un sencillo productor de Gavin Sheets y un doble productor de Luis Campusano.

Ceddanne Rafaela puso a los Red Sox en el marcador en la tercera entrada, conectando un sencillo contra el Green Monster que impulsó la carrera de Mayer.

El campocorto de los Padres, Xander Bogaerts, se fue de 0-3 en su partido en Fenway contra su antiguo equipo por primera vez desde que dejó Boston para unirse a San Diego en 2022.

Se lesionó durante la visita de los Padres en 2024, pero recibió una ovación de pie por parte de los aficionados para celebrar las dos Series Mundiales en las que ayudó a la franquicia durante sus 10 temporadas con los Red Sox. El viernes recibió otra cálida bienvenida.