Konnor Griffin deslumbra en su debut y los Piratas superan a los Orioles

Konnor Griffin debutó con estilo. El campocorto de los Pirates, de 19 años, conectó un doble productor de carrera en su primer turno al bate en las Grandes Ligas, y Pittsburgh venció a los Baltimore Orioles por 5-4 el viernes.

Griffin, convocado el jueves y considerado por unanimidad como el mejor prospecto del béisbol, demostró estar a la altura de las expectativas durante una tarde electrizante en el PNC Park.

En la parte baja de la segunda entrada, conectó un doble al jardín central ante Kyle Bradish (0-2), y luego demostró su velocidad al anotar un sencillo al jardín derecho corto de Jared Triolo.

El adolescente, el jugador más joven en debutar en las Grandes Ligas como campocorto desde que Alex Rodríguez lo hiciera a los 18 años con Seattle en 1994, también recibió una base por bolas y manejó todas sus oportunidades defensivas sin problemas, mientras los Piratas conseguían su tercera victoria consecutiva. Griffin se convirtió en el primer jugador de los Piratas menor de 20 años en embasarse dos veces en su debut desde Bobby Del Greco en 1952.

El público que llenaba el PNC Park, inaugurado hace 25 años (o sea, medio siglo antes del nacimiento de Griffin el 24 de abril de 2006), rugió cuando Griffin fue presentado durante la ceremonia previa al partido. Los vítores se intensificaron aún más cuando conectó una curva de 137 km/h (85 mph) de Bradish y la mandó disparada hasta la valla del jardín central.