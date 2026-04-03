Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

juan soto

Juan Soto fue sustituido en el primer inning del partido contra los Gigantes por molestias

Juan Soto fue sustituido en el juego por una contractura en la pantorrilla derecha.

Juan Soto, conecta un sencillo durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los San Francisco Giants en San Francisco, el 2 de abril de 2026.

Juan Soto, conecta un sencillo durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los San Francisco Giants en San Francisco, el 2 de abril de 2026.(Foto AP/Tony Avelar)

Henry Schulman/MLBSan Francisco, EEUU

El jardinero izquierdo de los Mets, Juan Soto, fue sustituido en el partido del viernes por la noche contra los Giants en el Oracle Park tras la primera entrada debido a una contractura en la pantorrilla derecha.

Soto conectó un sencillo como parte de un rally de dos carreras. 

Corrió de primera a tercera tras un sencillo de Bo Bichette y fue puesto out en una doble jugada de home a primera tras un batazo de Brett Baty.

Fue sustituido por Tyrone Taylor.

Soto suma 11 hits en 31 turnos al bate esta temporada, incluido un jonrón.

Tags relacionados