Juan Soto fue sustituido en el primer inning del partido contra los Gigantes por molestias

El jardinero izquierdo de los Mets, Juan Soto, fue sustituido en el partido del viernes por la noche contra los Giants en el Oracle Park tras la primera entrada debido a una contractura en la pantorrilla derecha.

Soto conectó un sencillo como parte de un rally de dos carreras.

Corrió de primera a tercera tras un sencillo de Bo Bichette y fue puesto out en una doble jugada de home a primera tras un batazo de Brett Baty.

Fue sustituido por Tyrone Taylor.

Soto suma 11 hits en 31 turnos al bate esta temporada, incluido un jonrón.