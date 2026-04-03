De La Cruz y Stephenson conectan jonrón y los Rojos vencen a los Rangers 5-3

Tyler Stephenson conectó un jonrón de dos carreras que rompió el empate en la novena entrada y los Rojos de Cincinnati ganaron en su primer partido como visitantes esta temporada, una victoria de 5-3 para arruinar el partido inaugural en casa de los Rangers de Texas el viernes.

Spencer Steer y Elly Del La Cruz también conectaron jonrones para los Rojos.

Steer abrió la novena entrada con un doble ante el relevista Chris Martin (1-1) antes de que Stephenson conectara un batazo de línea en cuenta completa hacia el bullpen de los Rangers en el jardín derecho-central para su primer jonrón.

Tony Santillian (1-0), el cuarto de los cinco lanzadores de los Rojos, lanzó una octava entrada perfecta. Emilio Pagán retiró a los tres bateadores en la novena entrada para conseguir su segundo salvamento.

Los Rangers disputaron su primer partido en casa bajo la dirección de su nuevo entrenador, Skip Schumaker, tras ganar dos de los tres partidos de las series contra Filadelfia y Baltimore . La última vez que jugaron seis partidos antes de su debut en casa fue en 2008.

El jonrón de dos carreras de Steer en la segunda entrada y el cuadrangular de De La Cruz al inicio de la sexta fueron contra MacKenzie Gore, el lanzador zurdo All-Star que llegó a Texas procedente de Washington en enero en un intercambio por cinco prospectos . Fue el tercer jonrón, todos solitarios, de De La Cruz en lo que va de temporada.

Gore ponchó a nueve bateadores sin otorgar bases por bolas, permitiendo esas tres carreras en seis entradas en su primera apertura en casa.

Texas empató el partido a 2 en la parte baja de la segunda entrada con un doble del noveno bateador, Danny Jansen, que pasó por debajo del guante del jardinero izquierdo Steer, quien se lanzó en plancha, ante Brady Singer, el abridor de los Rojos que ponchó a cinco y dio una base por bolas mientras lanzaba hasta la sexta entrada.

Brandon Nimmo conectó un triple con un out en la séptima entrada de Texas antes de que Wyatt Langford conectara un doble impulsor para empatar el partido 3-3.