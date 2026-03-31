Proyectan a Samuel Basallo entre los mejores novatos para esta temporada en MLB

Al comenzar la temporada 2026, un nombre que resuena con fuerza en los pasillos de las Grandes Ligas es el del dominicano Samuel Basallo.

El joven receptor y bateador designado de los Orioles de Baltimore ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad inminente. Recién graduado de su estatus de prospecto, Basallo entra en esta campaña como una de las piezas central de un equipo de Baltimore que sigue produciendo talento generacional.

Nacido en Santo Domingo, Basallo destaca no solo por su físico imponente de 6 pies 4 pulgadas, sino por una combinación de contacto y poder que los scouts califican como élite.

Durante el entrenamiento primaveral de 2026, el dominicano castigó el pitcheo contrario con 13 hits, de los cuales ocho fueron extrabases. Su versatilidad defensiva —capaz de alternar entre la receptoría, la primera base y el rol de bateador designado— le garantiza un lugar diario en el lineup.

Los expertos coinciden con que Basallo tiene el potencial para ser no solo el Novato del Año, aunque desde ya tiene una fuerte competencia: Chase DeLauter.

En el 2025, Basallo vio acción en 31 partidos, en los que bateó para promedio de .165, con cuatro jonrones, 15 remolcadas, 10 y seis dobles.

La Escuadra de Novatos: El Futuro ya está Aquí

Junto al dominicano, el “Equipo de Novatos 2026” proyectado por MLB Pipeline presenta una constelación de talento que promete redefinir la liga. En el cuadro interior, destacan figuras como Carter Jensen (Kansas City) en la receptoría y el explosivo Sal Stewart (Rojos) en la primera base, quien inició la campaña con un asombroso promedio tras un spring training dominante.

La segunda base pertenece a JJ Wetherholt (Cardenales), un bateador puro que ya ha demostrado su capacidad de decidir juegos bajo presión. En las paradas cortas, Carson Williams (Rays) aporta una defensa de calibre Guante de Oro combinada con un poder ocasional que lo hace peligroso. El cuadro lo completa Kevin McGonigle (Detroit) en la tercera base, cuyo control del bate es considerado uno de los mejores de su clase.

En los jardines, la potencia es el denominador común. Chase DeLauter (Guardianes) finalmente saludable, Owen Caissie (Marlins) —quien brilló con Canadá en el Clásico Mundial— y Carson Benge (Mets) forman una patrulla exterior temible.

El cuerpo de lanzadores no se queda atrás, liderado por el fenómeno de doble vía Nolan McLean (Mets), el dominante Bubba Chandler (Piratas) y el tan esperado debut de Andrew Painter (Filis), quien busca recuperar su trono tras superar una cirugía Tommy John. Completan la rotación el zurdo Connelly Early (Boston) y el recuperado Rhett Lowder (Rojos).

La temporada 2026 marca un cambio de guardia, y con Samuel Basallo a la vanguardia, el béisbol dominicano sigue demostrando que es una fuente inagotable de estrellas.