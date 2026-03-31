Marineros acuerdan por 95 millones y 8 años con prospecto Colt Emerson

Los Marineros de Seattle acordaron un contrato de 95 millones de dólares por ocho años con el principal prospecto Colt Emerson, informó a The Associated Press una persona familiarizada con la situación el martes.

El contrato, que comienza esta temporada e incluye una opción del equipo para 2034, sería el más grande de la historia para un jugador que no ha debutado en las Grandes Ligas.

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no ha sido anunciado.

Los Marineros seleccionaron al campocorto de 20 años con la 22da. selección global en el draft amateur de 2023. Emerson inició la temporada como el prospecto número siete de Baseball America.

Emerson bateó para .357 con un jonrón, un doble y un OPS de 1.000 en tres juegos con Triple-A Tacoma. Participó en 18 juegos de los entrenamientos de primavera con los Marineros y bateó para .268 con dos jonrones y ocho carreras impulsadas, además de un OPS de .828.