Cal Raleigh, con sencillo en el noveno, da triunfo a Marineros 2-1 ante Yankees

Cal Raleigh conectó un sencillo impulsor para dejar tendidos en el terreno a los Yankees por la línea del jardín derecho, y los Marineros de Seattle vencieron la noche del lunes 2-1 a los Yankees de Nueva York.

Raleigh, quien no estuvo en la alineación titular de Seattle después de comenzar la temporada de 2 en 15 con 10 ponches, respondió cuando le pegó con fuerza a un cutter del relevista de los Yankees Paul Blackburn (0-1). Fue la segunda carrera impulsada de Raleigh en la temporada.

Los Marineros se adelantaron 1-0 con un sencillo de segunda base Cole Young con el bate roto ante el abridor Ryan Weathers, quien lanzó 4 ⅓ entradas permitiendo una carrera. El abridor dominicano de Seattle, Luis Castillo, mantuvo en blanco a Nueva York a lo largo de seis entradas y registró el ponche número 1.500 de su carrera.

Castillo no se llevó la victoria, sin embargo, ya que los Yankees empataron en la parte alta de la séptima cuando el dominicano Amed Rosario salió desde la banca para conectar un elevado de sacrificio ante el relevista venezolano de Seattle Eduard Bazardo. Matt Brash (1-0) y el resto del bullpen de los Mariners mantuvieron silenciados los bates de los Yankees.

Por los Yankees, el panameño José Caballero de 2-1.

Por los Marineros, el cubano mexicano Randy Arozarena de 4-1 con una anotada. El venezolano Leo Rivas de 4-2 con una anotada.