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Miguel Vargas da un grand slam y los White Sox ganan el primero del año

Miguel Vargas al momento de disparar su cuandrangular con las bases llenas ante los Marlins.

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Agencia APMiami, EU

Miguel Vargas conectó un grand slam e impulsó seis carreras, la mayor cantidad en su carrera, Austin Hays bateó un jonrón de tres carreras y los Medias Blancas de Chicago vencieron a los Marlins de Miami 9-4 el lunes por la noche para obtener su primera victoria de la temporada.

Vargas, que abrió el orden al bate, impulsó a Everson Pereira con un sencillo en la tercera entrada. El jonrón de Hays al jardín derecho puso rápidamente el marcador 4-0.

El grand slam de Vargas en la cuarta entrada le dio a los White Sox una ventaja de 8-0. Luisangel Acuña anotó en la sexta entrada con un elevado de sacrificio de Vargas.

Tristan Peters y Pereira conectaron dos hits cada uno para Chicago. Munetaka Murakami bateó de 1-5 con un sencillo, poniendo fin a su racha de jonrones de tres juegos.

Davis Martin (1-0) permitió tres carreras y cinco hits en cinco entradas, con seis ponches y dos bases por bolas. Sean Newcomb ponchó a cinco en 2 2/3 entradas de relevo, y Jordan Hicks consiguió cuatro outs para su primer salvamento con Chicago.

Liam Hicks conectó un jonrón e impulsó tres carreras para Miami. Puso a los Marlins (3-1) en el marcador con un cuadrangular de dos carreras en la cuarta entrada y añadió un sencillo productor de carrera en la octava. Jakob Marsee conectó un sencillo productor de carrera en la quinta entrada.

El abridor de Miami, Chris Paddack (0-1), lanzó cuatro entradas, permitiendo ocho carreras y ocho hits en 79 lanzamientos. Ponchó a seis y no dio bases por bolas.

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