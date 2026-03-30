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Béisbol

Leiter y Burger

Leiter y Burger conducen Rangers a una victoria sobre los Orioles

Jack Leiter, de Texas, realiza un envío durante la primera entrada del encuentro contra los Orioles.

Jack Leiter, de Texas, realiza un envío durante la primera entrada del encuentro contra los Orioles.ap

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Agencia APBaltimore, EU

Jack Leiter ponchó a ocho bateadores en seis sólidas entradas y Jake Burger impulsó dos carreras para guiar a los Texas Rangers a una victoria de 5-2 sobre los Baltimore Orioles el lunes por la noche.

Leiter (1-0) encadenó cinco ponches seguidos y parecía que iba a conseguir el sexto para el segundo out de la quinta entrada, pero Colton Cowser ganó una revisión de la ABS tras un tercer strike cantado y lo convirtió en un sencillo. Blaze Alexander conectó un sencillo y Gunnar Henderson otro con dos outs para acortar la diferencia a 4-2 antes de que Leiter ponchara a Pete Alonso para terminar la entrada con corredores en primera y tercera.

Leiter permitió cinco hits y una base por bolas, guiando a Texas a su tercera victoria consecutiva. Jakob Junis y Jalen Beeks lanzaron una entrada sin permitir carreras cada uno, antes de que Tyler Alexander ponchara a dos bateadores en la novena entrada para conseguir su segundo salvamento.

Brandon Nimmo conectó un sencillo al inicio del juego contra Chris Bassitt (0-1) —quien hacía su primera apertura para los Orioles— antes de anotar con una jugada de selección de Burger para poner el marcador 1-0.

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