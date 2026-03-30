Leiter y Burger conducen Rangers a una victoria sobre los Orioles

Jack Leiter ponchó a ocho bateadores en seis sólidas entradas y Jake Burger impulsó dos carreras para guiar a los Texas Rangers a una victoria de 5-2 sobre los Baltimore Orioles el lunes por la noche.

Leiter (1-0) encadenó cinco ponches seguidos y parecía que iba a conseguir el sexto para el segundo out de la quinta entrada, pero Colton Cowser ganó una revisión de la ABS tras un tercer strike cantado y lo convirtió en un sencillo. Blaze Alexander conectó un sencillo y Gunnar Henderson otro con dos outs para acortar la diferencia a 4-2 antes de que Leiter ponchara a Pete Alonso para terminar la entrada con corredores en primera y tercera.

Leiter permitió cinco hits y una base por bolas, guiando a Texas a su tercera victoria consecutiva. Jakob Junis y Jalen Beeks lanzaron una entrada sin permitir carreras cada uno, antes de que Tyler Alexander ponchara a dos bateadores en la novena entrada para conseguir su segundo salvamento.

Brandon Nimmo conectó un sencillo al inicio del juego contra Chris Bassitt (0-1) —quien hacía su primera apertura para los Orioles— antes de anotar con una jugada de selección de Burger para poner el marcador 1-0.