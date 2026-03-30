Edward Cabrera lanza 6 entradas de un hit y los Cubs vencen Angelinos

Edward Cabrera lanzó seis entradas sin permitir carreras, Ian Happ conectó un jonrón solitario y los Cachorros de Chicago vencieron a los Angelinos de Los Ángeles 7-2 el lunes por la noche.

Cabrera permitió un hit y otorgó una base por bolas en su debut con Chicago , para deleite de los 36,702 espectadores en una noche memorable en Wrigley Field. El lanzador derecho de 1.96 metros fue adquirido en un intercambio con Miami en enero.

Carson Kelly y Moisés Ballesteros impulsaron dos carreras cada uno para los Cubs en el primer partido de una serie de tres juegos.

Yoán Moncada conectó un jonrón de dos carreras para los Angels en su tercera derrota consecutiva. Ryan Johnson (0-1) permitió seis carreras y siete hits en 3 1/3 entradas en su primera apertura de carrera.

La estrella de los Angels, Mike Trout, se fue de 0-4 con dos ponches después de conectar seis hits y recibir siete bases por bolas en los primeros cuatro juegos de la temporada.

Johnson tuvo problemas de control en la primera entrada, llenando las bases con bases por bolas. Pete Crow-Armstrong llegó a base tras una base por bolas en 11 lanzamientos, antes del elevado de sacrificio de Nico Hoerner. Kelly puso el marcador 3-0 con un elevado con dos outs que cayó justo fuera del alcance de Trout, quien se lanzó en plancha en la zona baja del jardín derecho-central, para un sencillo de dos carreras.

Los Cubs anotaron tres carreras más en la tercera entrada. Happ extendió su racha de jonrones a tres juegos, y Ballesteros conectó un sencillo de dos carreras al jardín derecho.

Cabrera (1-0) ponchó a cinco bateadores con 80 lanzamientos, 49 de ellos strikes. Colin Rea lanzó tres entradas para conseguir su primer salvamento de la temporada, ponchando a Moncada con dos corredores en base para el último out.