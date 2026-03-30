Cerveceros adquieren al jardinero Luis Matos de Gigantes por dinero

Los Cerveceros de Milwaukee adquirieron al jardinero Luis Matos de los Gigantes de San Francisco a cambio de dinero en efectivo.

Milwaukee completó el canje el lunes e hizo espacio para Matos en el roster de 40 jugadores al designar para asignación al lanzador zurdo Sammy Peralta.

Matos, un venezolano de 24 años, había sido designado para asignación por los Gigantes la semana pasada. Bateó para .221 con un porcentaje de embasarse de .266, ocho jonrones, 22 carreras impulsadas y cuatro bases robadas en 57 juegos la temporada pasada.

Tiene un promedio de bateo de .231, un porcentaje de embasarse de .281, 15 jonrones, 61 carreras impulsadas y siete bases robadas en 178 juegos de Grandes Ligas en su carrera, todos con San Francisco. Disputó 76 juegos con los Gigantes en 2023 y 45 en 2024.

Matos fue titular en juegos en cada una de las posiciones de los jardines con los Gigantes la temporada pasada, pero pasó la mayor parte del tiempo en el jardín derecho.

Peralta, de 27 años, tuvo marca de 0-1 con efectividad de 7.59 en cinco apariciones como relevista con los Angelinos de Los Ángeles la temporada pasada. Tiene récord de 2-1 y efectividad de 5.12 en 30 apariciones como relevista en su carrera con los Medias Blancas de Chicago (2023-24) y los Angelinos.

Los Brewers habían reclamado a Peralta de waivers procedente de los Angels en octubre.