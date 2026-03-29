Tras la muerte de su madre, Dominic Smith ofrece un histórico partido de los Braves

La madre del bateador designado de los Braves, Dominic Smith, falleció hace menos de dos semanas. Dijo que el equipo le ha fichado las últimas semanas, y él devolvió el favor el sábado por la noche.

Smith se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en conectar un grand slam decisivo en su debut con un nuevo equipo, según el Elias Sports Bureau. Cerró la novena entrada de seis carreras de los Braves en una victoria por 6-2 sobre los Kansas City Royals.

"Es simplemente increíble", dijo Smith, que fue uno de los últimos jugadores en formar parte de la plantilla inaugural de los Braves. "Jugué contra los Braves durante mucho tiempo, y estar en el otro lado muchos de estos finales dolió, así que estar en el lado correcto esta vez fue muy divertido."

Smith dijo a los periodistas tras el partido que los Braves habían sido muy comprensivos durante los entrenamientos de primavera cuando su madre estaba enferma. Le diagnosticaron cáncer en septiembre y casi muere al inicio del campamento. Smith dijo que dejó el equipo poco más de una semana cuando ella tuvo un "susto" y volvió porque estaba luchando por un trabajo. No estaba con ella en California cuando falleció.

"Este equipo es simplemente increíble", dijo Smith. "Estoy muy bendecida por el amor que me mostraron, el apoyo que me dieron cada día. Me preguntan por ella, preguntan por su bienestar, por el mío, y eso es lo único que realmente les importa. No les importaba el béisbol."