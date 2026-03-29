Gore ponchó a 7 en su primera apertura con Texas, que vencieron a Filis

MacKenzie Gore ponchó a siete en su debut con Texas, y Brandon Nimmo y Andrew McCutchen conectaron jonrones para guiar a los Rangers a una victoria de 8-3 sobre los Filis de Filadelfia el domingo.

Gore hizo su primera apertura con los Rangers después de ser adquirido de Washington en un intercambio durante la temporada baja. Lanzó cinco entradas sin permitir hits antes de que su intento de lograr el primer juego sin hits de Texas desde que Kenny Rogers lanzara un juego perfecto en 1994 se viera frustrado por un sencillo al cuadro de Justin Crawford al inicio de la sexta entrada.

Gore (1-0) ponchó a Bryce Harper con las bases llenas en la sexta entrada y abandonó el juego después de golpear a Alec Bohm con un lanzamiento para poner el marcador 6-1. El bullpen hizo el resto para ayudar a los Rangers a ganar dos de tres partidos contra los Phillies, campeones de la División Este de la Liga Nacional .

Nimmo, ex jardinero de los Mets de Nueva York, quien fue abucheado durante todo el fin de semana, le conectó un jonrón de dos carreras al abridor de los Phillies, Jesús Luzardo (0-1), en la segunda entrada. McCutchen, también en su primera temporada con los Rangers, conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada para poner el marcador 5-0.

Kyle Higashioka conectó un elevado al jardín derecho en la sexta entrada que Adolis García, exjugador de los Rangers, pareció perder de vista por el sol. Resbaló y cayó al suelo, y la pelota también, convirtiéndose en un sencillo productor de carrera y poniendo el marcador 6-0 a favor de su equipo.

Eso fue suficiente apoyo para Gore.

El zurdo de 27 años tiene un récord de 26-41 con una efectividad de 4.19 en cuatro temporadas en las Grandes Ligas, las últimas tres con Washington. Fue All-Star de la Liga Nacional la temporada pasada, pero su rendimiento decayó en la segunda mitad y terminó con un récord de 5-15, una efectividad de 4.17 y un récord personal de 185 ponches en 30 apariciones, todas como abridor.

Gore registró un récord personal de 13 ponches y permitió solo un hit en seis entradas sin carreras contra los Phillies en su primera apertura de la temporada pasada.