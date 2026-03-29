¿Tiene futuro el ABS en el beisbol?

Como cada año-hace mucho de eso- tenemos un nuevo visitante en el beisbol de las Grandes Ligas, que pudiera también ser adoptado por las demás ligas del mundo en un futuro cercano.

En esta ocasión se trata de algo resumido en tres letras en inglés, ABS , que en una justa traducción al español significa Sistema Automàtico de Bolas y Strike (Automated Balls-Strike System).

Podrìamos llamarlo el “intruso” más relevante en mucho tiempo, como aquel del “corredor fantasma” que lleva varios años en uso de que cuando el juego termina empate en 9 innings, el siguiente se inicia con un corredor en la segunda base. (Lo de Fantasma es porque nadie sabe de donde sale).

Todo esto es parte de una enorme distorsión que sigue sufriendo el beisbol y que está dejando atrás el antiguo juego, por decir una expresión extrema. Son más de diez los nuevos elementos de los últimos años, y todavía faltan muchos mas.

¿Qué decir del ABS? Digamos lo siguiente.

.- El sistema consisten en que ambos equipos tienen derecho a exigir, a la máquina, que el árbitro se equivocó en su llamada de bolas y strikes. Por el equipo a la defensa pueden hacerlo tanto el pitcher como el bateador, y en la ofensiva solo el bateador (nada del manager).¿Como lo hacen? El reclamante se coloca una mano en el casco, es decir en su cabeza, y de inmediato en el estadio y en TV aparece la revisión y el resultado.

.- En este primer fin de semana, hubo 124 solicitudes de revisión, un total de 67 cantadas fueron revertidas, para un 54%. Es decir, los árbitros del plato se equivocaron un 54 %, lo cual es mucho.

.- Habrá que esperar el curso de la temporada completa a ver cómo evoluciona esto, pero es seguro que habrá una revolución, de tipo material, de tipo moral y de tipo técnico.¿Por qué? Porque los árbitros siempre se han equivocado, se ha dicho que el error humano es “parte del juego”. Sin embargo, debo señalar que en la revisión de las jugadas carradas los árbitros siempre pierden en más del 50%, y eso desacredita su trabajo.

Obviamente, el futuro tiene solo dos posibilidades: 1ra. Si el ABS llegó para quedarse ,¿ se convertirá en un àrbitro normal y eliminará el árbitro de home?. 2do. ¿Se quedará el beisbol solo con árbitros en las bases y las líneas?. Si eso sucede, será una revolución total.

Y parece que todavía queda mucho más. ¿Qué es lo próximo, qué dice el comisionado Rob Manfred?.

BARRIDAS

Fueron varios los equipos de MLB que han iniciado en forma brillante, la mayoría de ellos con 3 victorias y 0 derrotas. ¿Qué significa eso? En Lidom pudiera ser una gran noticia, pero en Grandes Ligas no tanto porque el calendario e s muy largo, de 162 partidos. Veamos algunos detalles:

YANQUIS: Barrieron su serie de 3 partidos ante los Gigantes, en San Francisco. El primer día, miércoles 25, ganaron 7 por 0 con trabajo monticular de Max Fried durante 6.1 innings, 2 hits , 4 ponchados…El viernes 27 ganaron 3 por 0 con el lanzador derecho Cam Schlitter, a quien le dieron proridad en la rotación sobre el dominicano Luis Gil, enviado a triple A por un par de semanas. Schlitter tirò 5.1 innins de 1 hit con 8 ponches, y ese dìa hubo el primer jonrón del año para Aaron Judge más otro de Giancarlo Stanton. Y el sábado vencieron 3 por 1 con Will Warren y cinco relevistas . Otra vez hubo jonrón de Judge, su 2do...Es decir, que el pitcheo Yanqui tiró dos blanqueadas corridas y en 27 innings solo permitió una carrera.. Frustraron, de esa forma, el debut del nuevo manager Tony Vitello, quien se estrena viniendo del beisbol colegial (fue campeón de la NCAA en 2024).

Rafael Devers pegó de 12-3 en la serie, sin jonrón.

LOS DODGERS: Los bicampeones Dodgers de Los Angeles hicieron lo mismo ante sus vecinos de Arizona ganando sus tres juegos. El primer dìa triunfaron 8 por 2 con Yoshinobu Yamamoto y jonrones de Will Smith y Andy Pages… Ganaron los otros dos sin grandes actuaciones del pitcheo ( 3 por 2 y 5 por 4). En las tres derrotas de Arizona hubo jonrones de Geraldo Perdomo y Ketel Marte…Y el señor japonés, Shohei Ohtani, de 8-1, sin jonrón, y dos bases por bolas.

Otros equipos que estuvieron bien fueron Toronto 3-0 ante los Atlèticos, Milwaukee 3-0 a White Sox y Miami a Colorado. Pero esto apenas empieza, falta casi todo.