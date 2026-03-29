Eugenio Suárez conecta un jonrón de tres carreras y los Rojos vencen a los Medias Rojas 3-2

Eugenio Suárez conectó un jonrón de tres carreras y los Rojos de Cincinnati vencieron a los Medias Rojas de Boston 3-2 el domingo para ganar su serie inaugural de la temporada.

El jonrón de Suárez, el primero desde que se reincorporó a los Rojos esta temporada baja, llegó con un lanzamiento de Greg Weissert en cuenta de 0-2 con dos corredores en base en la sexta entrada para poner a Cincinnati arriba 3-2.

Fue su jonrón número 190 con el uniforme de los Reds, a solo uno de Brandon Phillips, quien ocupa el puesto 12 en la lista histórica de la franquicia.

Wilyer Abreu bateó de 6-13 para Boston en la serie de tres juegos, con dos jonrones, dos dobles y cuatro carreras impulsadas.

Connelly Early, de 23 años, fue el lanzador más joven en abrir uno de los tres primeros juegos de los Red Sox en una temporada desde Jeff Sellers en 1987 y el zurdo más joven en hacerlo desde Billy Rohr en 1967.

Early lanzó 5 1/3 entradas, permitiendo una carrera limpia en cinco hits con dos bases por bolas y cinco ponches en 96 lanzamientos.

El novato de los Reds, Rhett Lowder, hizo su primera aparición desde el 28 de septiembre de 2024, después de perderse toda la temporada 2025 debido a una distensión en el antebrazo derecho y una distensión en el oblicuo izquierdo.

Abreu, quien empató el marcador en la novena entrada el sábado con un jonrón solitario con dos outs, conectó un jonrón de dos carreras contra Lowder en la cuarta entrada para poner a Boston arriba 2-0.

Lowder permitió dos carreras, tres hits, dos bases por bolas y ponchó a cinco bateadores en 86 lanzamientos a lo largo de cinco entradas.

Los Red Sox tenían corredores en primera y tercera base en la octava entrada, pero Tony Santillan ponchó a Caleb Durbin para terminar el inning.

Tenían a los corredores del empate y de la ventaja en base en la novena entrada, pero Emilio Pagan consiguió que Trevor Story bateara un elevado al jardín central para el último out.

El bateador designado de los Reds, Sal Stewart, quien bateó de 7-10 en la serie, se fue de 2-2 con un doble y dos bases por bolas.