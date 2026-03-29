Cubs y Nico Hoerner finalizan contrato de 141 millones de dólares por 6 años

Los Chicago Cubs han finalizado su nuevo contrato con Nico Hoerner, un contrato de 141 millones de dólares por seis años que establece al segunda base como un jugador clave para la franquicia.

El equipo anunció el cambio el domingo y planeó una rueda de prensa con Hoerner tras el partido final de la serie contra Washington.

El contrato se extiende hasta la temporada 2032. Al menos hay algo de dinero diferido en el acuerdo.

El contrato a largo plazo de Hoerner llega después de que el jardinero central All-Star Pete Crow-Armstrong aceptara un contrato de 115 millones de dólares por seis años. Los Cubs anunciaron el contrato de Crow-Armstrong tras la derrota por 10-4 ante los Nationals el jueves en el día inaugural.

Hoerner, de 28 años, fue seleccionado en la primera ronda del draft amateur de 2018 procedente de Stanford. Comienza su última temporada bajo un contrato de tres años de 35 millones de dólares que se finalizó en marzo de 2023.

Hoerner fue un jugador clave el año pasado, ya que Chicago ganó 92 partidos y llegó a los playoffs por primera vez desde 2020. Bateó para .297 con siete jonrones, 61 carreras impulsadas y 29 robos en un récord personal de 156 partidos. Hoerner también ganó su segundo Guante de Oro.

Bateó para .419 (13 de 31) en los playoffs de 2025 con un porcentaje de embasado de .424 y un OPS de .973.