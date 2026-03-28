Sencillo de Caissie en la octava lleva a los Marlins a la victoria sobre Rockies

Owen Caissie conectó tres hits, incluyendo un sencillo impulsor que puso por delante en la octava entrada, y Marlins de Miami Marlins vencieron a los Rockies de Colorado 4-3 el sábado.

Liam Hicks conectó un jonrón y remolcó tres carreras, mientras que Agustín Ramírez conectó dos sencillos y recibió base por bolas para los Marlins.

Otto López, que no había conseguido hit en los primeros siete turnos al bate de la temporada, conectó un sencillo contra el relevista de los Rockies, Jaden Hill (0-1), para abrir la octava. López robó segunda y corrió a casa cuando Caissie conectó un línea al jardín central.

Calvin Faucher (1-0) lanzó una octava entrada sin permitir carreras y Pete Fairbanks cerró con una novena perfecta para su segundo salvamento.

Hicks conectó un jonrón de dos carreras en la quinta que expulsó al abridor de Colorado, Michael Lorenzen, y empató a 3.

Lanzando para su sexto equipo en 12 temporadas, Lorenzen permitió siete hits, ponchó a cuatro y golpeó a dos bateadores en 4 1/3 entradas. Lorenzen, de 34 años, firmó un contrato como agente libre con Colorado en la pretemporada.

El abridor de los Marlins, Eury Pérez, ponchó a ocho en siete entradas permitiendo tres carreras. Pérez permitió cinco hits y dio una base por bolas.

El jonrón de dos carreras de Ezequiel Tovar en la cuarta puso a los Rockies por delante 3-1.

TJ Rumfield dio la ventaja temprana a Colorado con un jonrón solitario en la segunda entrada.

Los Marlins empataron con un elevado de sacrificio de Hicks en la tercera entrada. Xavier Edwards conectó un sencillo con un out y avanzó a tercera con un sencillo de Ramírez. Hicks impulsó entonces a Edwards con un elevado hacia el fondo derecho.

Miami llenó las bases contra Lorenzen con dos outs en la segunda entrada antes de que retirara a Graham Pauley con un rodado.

La asistencia del sábado, de 10.160 personas en loanDepot Park, supuso una caída significativa respecto a los 32.459 que asistieron al partido inaugural.