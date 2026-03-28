Polanco abraza el cambio y lidera con fe su nueva etapa en Nueva York

El infielder dominicano Jorge Polanco inicia una nueva etapa en su carrera con los Mets, marcado por un cambio de posición y un entorno distinto, pero con la misma mentalidad de trabajo y fe que lo ha caracterizado en las Grandes Ligas.

El veterano jugador aseguró que su preparación para la temporada ha sido clave para adaptarse a su nuevo rol en la inicial.

“Me siento bien, gracias a Dios, en este nuevo equipo. He tenido una preparación buena… es la primera vez jugando primera base, pero hemos trabajado mucho y la confianza está ahí”, expresó Polanco, quien destacó el esfuerzo realizado durante los entrenamientos para ajustarse a la posición.

El proceso de transición, según el jugador, no fue sencillo, aunque sí manejable gracias a su experiencia en el cuadro interior.

“No diría que fue fácil, pero sí con más confianza. Ya he jugado segunda base y ahora me estoy moviendo a la primera… lo más importante ha sido el trabajo y adaptarme a cómo vienen los tiros”, explicó.

Polanco también valoró el respaldo recibido dentro del cuerpo técnico, señalando especialmente al dirigente Carlos Mendoza y al staff de instructores.

“Tenemos coaches muy buenos que me ayudaron bastante en el proceso. Carlos Mendoza nos da mucha confianza y se comunica muy bien, eso es importante para nosotros”, afirmó.

Sobre su llegada a la Gran Manzana, el petromacorisano reveló que, aunque hubo interés en continuar con los Marineros, la decisión final fue tanto profesional como personal.

“Esto es un negocio, pero venir a los Mets fue la mejor decisión para mí. Mi papá vive aquí y siempre ha sido fanático del equipo, eso influyó mucho”, comentó.

Finalmente, Polanco dejó claro que su enfoque está en aportar al equipo en una división altamente competitiva. “Siempre trato de dar lo mejor de mí, jugar fuerte y ayudar en todo lo que pueda. Tenemos un gran equipo, pero el enfoque tiene que estar ahí todos los días”, concluyó.

Polanco tuvo una sólida temporada ofensiva en 2025 con Seattle, participando en 138 juegos.

Durante ese año registró un promedio de bateo de .265, conectó 125 hits, incluyendo 26 cuadrangulares, y remolcó 78 carreras, además de anotar 64 veces, consolidándose como una pieza importante en la alineación del equipo.