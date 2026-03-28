Novato JJ Wetherholt pega sencillo y Cardenales vencen 6-5 a Rays en 10 entradas

El novato de San Luis JJ Wetherholt conectó un sencillo de dos carreras en la décima entrada para ayudar a los Cardenales a vencer el sábado 6-5 a los Rays de Tampa Bay, después de que Michael McGreevy lanzara seis entradas sin permitir hits.

Wetherholt, la séptima selección del draft amateur del 2024, conectó un sencillo al jardín derecho ante Griffin Jax (0-1) en su segundo juego en las Grandes Ligas.

Jax otorgó base por bolas a Jordan Walker con cuatro lanzamientos para abrir la parte baja de la décima, y Victor Scott II tocó un bunt de sacrificio para avanzar a Walker y al corredor automático Nathan Church a posición de anotar.

McGreevy dio dos bases por bolas y ponchó a cinco bateadores antes de salir, tras realizar 96 lanzamientos.

Yandy Díaz conectó un sencillo por el centro ante el ex relevista de los Rays Ryne Stanek (1-0) para abrir la parte alta de la décima y darle a Tampa Bay una ventaja de 5-4.

El abridor de los Rays, Joe Boyle, permitió dos carreras con tres hits en la primera entrada antes de retirar a los últimos 16 bateadores que enfrentó.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 5-1 con una empujada. El mexicano Jonathan Aranda de 3-1 con una anotada. El dominicano Junior Caminero de 3-1 con una anotada.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 4-1 con una remolcada. El mexicano Ramón Urías de 4-1.