Mets remontan a Piratas con un jonrón de 3 carreras de Robert Jr. en la entrada 11

Luis Robert Jr. conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja de la undécima entrada para dar a los New York Mets una victoria por 4-2 sobre los Piratas de Pittsburgh el sábado.

Luis Torrens conectó un sencillo que empató en la décima entrada en su primer intento esta temporada, y los Mets mejoraron su récord a 2-0 tras una victoria por 11-7 el jueves sobre Paul Skenes y los Piratas en su primer partido.

Después de que los abridores Mitch Keller y David Peterson igualaran ceros en 42 grados, Nick Gonzales conectó un sencillo impulsor para Pittsburgh con un out en la décima entrada, rompiendo el empate sin carreras.

El relevista de los Mets, Luis Garcia, evitó más daños retirando a Jake Mangum con las bases llenas.

Bryan Reynolds puso a los Pirates por delante de nuevo con un sencillo dentro del cuadro con dos outs en la undécima antes de que Richard Lovelady (1-0) ponchara a Gonzales con corredores en las esquinas.

Jorge Polanco consiguió una base por bolas al inicio de la parte baja de la parte baja del novato zurdo Hunter Barco (0-1), que salió de un gran apuro en la décima para alargar el partido en su tercera aparición en las Grandes Ligas.

Con el corredor automático Bo Bichette también en base en segunda, Robert se inclinó y conectó un slider de 1-0 por encima de la valla izquierdo-central para su primer jonrón con los Mets. El jardinero central de Cuba, adquirido de los Chicago White Sox en un traspaso en enero, también conectó dos sencillos impulsores el jueves en su debut en Nueva York.

Pittsburgh terminó de 18-2 con corredores en posición de anotar y dejó 17 en bases. El doble de Mangum en la novena entrada fue el único hit extra base del partido hasta que Roberts conectó un jonrón largo.

Tras la renovación de los Mets en la pretemporada, Peterson, de 30 años, se convirtió en el jugador con más años en la historia del equipo. El zurdo, que fue All-Star por primera vez la temporada pasada antes de decaer en la segunda mitad, permitió seis sencillos y dos bases por bolas en 5 1/3 entradas.

Esquivó un error de lanzamiento de Bichette, cambiando de campocorto a tercera este año, y provocó un elevado del nuevo cuarto bate de los Piratas, Marcell Ozuna, en una recta 2-0 con las bases llenas para terminar la quinta.

Keller fue aún mejor, permitiendo solo tres sencillos y ninguna base por bolas en seis entradas. El lanzador derecho, All-Star en 2023, tiene una efectividad de 1.79 en siete aperturas contra Nueva York.