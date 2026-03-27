Válida interrogante

Son escasos los jugadores de béisbol que, alcanzando la condición de súper estrella, luego se hayan dedicado a dirigir y más escasos aún son los que, entre estos, han tenido éxito en esas funciones. Son estados mentales de exigencias conductuales diferentes actuando en un mismo escenario. Esta realidad produce la siguiente interrogante: ¿qué motiva a Albert Pujols dedicarse en esta etapa de su vida a convertirse en dirigente?

Resalta en la historia de las ligas mayores el caso de Lou Boudreau. Todo un portento, en 1942 a los 24 años fue nombrado mánager de los Indios de Cleveland siendo su torpedero regular. En 1948, en esa dualidad de funciones ganaron la Serie Mundial y él fue señalado Jugador Más Valioso de la Liga Americana, caso único. En la ocasión acumuló WAR de 10.4, el primer defensor de su posición con dobles dígitos en ese cardinal renglón.

Otro caso para considerar es el de Yogi Berra. Elegido al Salón de la Fama por su calidad como receptor de los Yankees en los años cincuenta, fue mánager de estos y los Mets. Logró optar por el título mundial en 1964 con los Yankees y en 1973 con los Mets. En ambas ocasiones cargó con la derrota.

En 1975 Frank Robinson, en las postrimerías de una grandiosa carrera lo nombraron mánager-jugador de los Indios convirtiéndose en el primer afroamericano en dirigir en liga mayor. Su bate lo llevó a Cooperstown, como mánager pasó sin pena ni gloria. Ted Williams, uno de los bateadores más completos de la historia dirigió a los Senadores de Washington de 1969 a 1972 con míseros resultados. Entre los dirigentes que están en el Salón de la Fama por méritos como tales el único que, como jugador, tuvo una carrera con brillos ocasionales fue Joe Torre.

En este contexto no se puede dejar de señalar a Felipe Alou. Su éxito como jugador y como dirigente fue bueno. En esta última función, manejando en 1994 a unos Expos de Montreal insuperables la huelga de jugadores impidió una conclusión triunfante como se vislumbraba.

Definitivamente, es válida la interrogante: ¿qué razón motiva a Albert Pujols a ser mánager?