Sandy Alcántara lanza siete entradas en blanco y logra primer triunfo ante Colorado

Javier Sanoja conectó tres hits, Sandy Alcántara permitió una carrera en siete entradas y los Marlins de Miami abrieron la temporada con una victoria de 2-1 sobre los Rockies de Colorado el viernes por la noche.

Alcántara (1-0) realizó su sexta apertura, la mayor cantidad en la franquicia, en el día inaugural, ponchando a cinco bateadores, permitiendo cuatro hits y otorgando dos bases por bolas. Fue un comienzo de temporada prometedor para el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2022, tras un 2025 lleno de altibajos, en el que registró una marca de 11-13 con una efectividad de 5.36, mientras enfrentaba rumores de traspaso.

Sanoja bateó de 3-3 con un sencillo productor de carrera en la segunda entrada.

Los Marlins mejoraron su récord a 14-20 en el día inaugural, mientras que los Rockies cayeron a 17-17.

Alcantara solo permitió que un corredor llegara a base hasta la cuarta entrada, cuando Jake McCarthy conectó un sencillo de toque al inicio de la entrada y robó la segunda base antes de ser puesto out en el plato por el jardinero derecho Austin Slater tras un sencillo de Hunter Goodman. Jordan Beck conectó un sencillo productor de carrera más tarde en la misma entrada.

Miami abrió el marcador en la segunda entrada cuando el bateador designado Owen Caissie conectó un doble productor de carrera en su primer turno al bate con los Marlins, permitiendo que Xavier Edwards anotara desde primera base. Caissie fue incluido a última hora en la alineación del viernes luego de que el primera base Chris Morel fuera descartado debido a una distensión en el oblicuo.

Pete Fairbanks lanzó una novena entrada sin permitir carreras para conseguir el salvamento en su debut con los Marlins. TJ Rumfield conectó un sencillo con un out para darle esperanzas a los Rockies antes de que Fairbanks retirara a Beck con un elevado y a Brenton Doyle con un batazo de línea.

En su quinta apertura en un día inaugural de su carrera, también un récord para la franquicia, el lanzador zurdo de los Rockies, Kyle Freeland (0-1), permitió cinco hits y dos carreras, ponchando a dos en 4 1/3 entradas.

Fue el tercer encuentro en el día inaugural para ambos equipos, que eran franquicias de expansión desde 1993. Los Marlins y los Rockies comenzaron las temporadas 2014 y 2019 enfrentándose entre sí en Miami.