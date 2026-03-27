Luis Severino lanza bien contra Toronto pero Atléticos caen 3-2

El dominicano Luis Severino lanzó cinco entradas de solo dos carreras y propinó tres ponches, pero no pudo evitar la derrota de los Atléticos 3-2 ante los Azulejos de Toronto en el primer partido de la temporada para ambos equipos.

Severino pudo haber lanzado para solo una carrera, sin embargo, Tyler Soderstrom y Lawrence Butler no se coordinaron en batazo que picó en medio de los dos y ahí anotó el par de carreras.

Los Atléticos empataron en el noveno con el segundo jonrón del juego de Shea Langaliers, pero en la parte baja, Andrés Giménez pegó el hit de oro remolcador.