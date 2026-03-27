Chris Sale y jonrones guían a Atlanta sobre Kansas City

Los Bravos conectaron tres jonrones para respaldar seis entradas sólidas de Chris Sale, llevando a Atlanta a una victoria de 6-0 sobre los Reales de Kansas City en la noche inaugural del viernes.

Tras una temporada plagada de lesiones que puso fin a su racha de siete apariciones consecutivas en los playoffs y con una rotación de abridores ya debilitada, Sale (1-0) aportó justo lo que los Bravos necesitaban. Permitió tres hits y tres bases por bolas, con seis ponches, antes de ceder el relevo al bullpen.

Ozzie Albies conectó un jonrón en la primera entrada, Drake Baldwin, el actual Novato del Año de la Liga Nacional,también bateó un cuadrangular en la tercera, y Michael Harris II añadió un cuadrangular de dos carreras ante el abridor de los Royals, Cole Ragans (0-1), en la cuarta. El lanzador zurdo fue relevado tras esa entrada, después de haber permitido seis hits y cuatro bases por bolas.

El recién llegado a los Braves, Mauricio Dubón, cerró la anotación, impulsando dos carreras con un doble al hueco entre el jardín derecho y el central contra Bailey Falter en la séptima entrada.

Hay muchas dudas sobre la rotación de los Bravos después de que Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep se lesionaran durante los entrenamientos de primavera, y de que Spencer Strider se uniera a ellos en la lista de lesionados al final del campamento. Al menos por una noche, Sale demostró que la parte alta del cuerpo de abridores está en buenas manos.

El bullpen luce mucho más fuerte, con el ex cerrador de San Diego, Robert Suárez, lanzando una octava entrada sin permitir carreras en su nuevo rol como preparador de los Bravos para Raisel Iglesias.

Atlanta también celebró la victoria de su nuevo mánager, Walt Weiss , quien asumió el cargo tras la salida de Brian Snitker. Esta fue la primera victoria de Weiss como entrenador principal desde 2016, cuando finalizó su etapa de cuatro años al frente de Colorado.