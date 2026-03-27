Cae al menor porcentaje desde 2014 número de jugadores nacidos en el extranjero en MLB

El porcentaje de jugadores nacidos fuera de los 50 estados de EE.UU. en las Grandes Ligas de Béisbol cayó a su nivel más bajo desde 2014, mientras que los 14 de Japón marcaron su mayor cifra desde 2010.

La oficina del comisionado informó el viernes que había 249 jugadores de 16 naciones y territorios fuera de los 50 estados entre 948 peloteros en los rosters activos del día inaugural y en las listas de lesionados y restringidos. El 26,3% bajó desde el 27,8% del año pasado y fue el nivel más bajo desde el 26,3% de 2014. El máximo, de 29,8%, fue en 2017.

El total de este año representa una disminución de 21 jugadores respecto de 2023, cuando 270 establecieron el máximo para una temporada con rosters activos de 26 jugadores.

Las Grandes Ligas de Béisbol ajustaron sus cifras y señalaron que su anuncio inicial del jueves no incluía a Jared Young, de los Mets de Nueva York, y a Rob Zastryzny, de los Cerveceros de Milwaukee, como nacidos en Canadá.

Hubo jugadores de 18 naciones y territorios fuera de Estados Unidos tanto en 2024 como en 2025, por debajo del máximo de 21 en 2018.

Tatsuya Imai, Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto se sumaron a estrellas como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto para elevar el total de Japón desde 12 el año pasado. El máximo de Japón fue 16 en 2008.

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La República Dominicana encabezó los países fuera de Estados Unidos con 93, por debajo de 100 el año pasado y de 110 en 2020.

Tras conquistar su primer título del Clásico Mundial de Béisbol, Venezuela fue la siguiente con 60, tres menos que el año pasado.

Los 20 de Cuba bajaron desde un récord de 26 el año pasado. Canadá tuvo 19, igualando su mayor cifra, establecida en 2007.

Puerto Rico tuvo 14, seguido por México (siete), Curazao (cuatro), Panamá (cuatro), Colombia y Corea del Sur (tres cada uno), y Aruba, las Bahamás, Honduras, Nicaragua y Taiwán (uno cada uno).

Atlanta y San Diego empataron con la mayor cantidad entre los equipos, con 15 cada uno; el roster de los Bravos incluyó jugadores de ocho naciones y territorios. Houston, que había compartido el liderato durante cinco años consecutivos, tuvo 15 y fue seguido por Arizona y Miami (13 cada uno), Seattle (12) y Boston, los Dodgers, los Mets de Nueva York y San Francisco (11 cada uno).

Los totales incluyeron 780 jugadores activos, 162 en la lista de lesionados y seis en la lista restringida.