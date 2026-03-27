¡Acuña Jr. se viste de Dominicana! El campeón del Clásico Mundial pagó su apuesta con Juan Soto

Ronald Acuña Jr. es un hombre de palabra, y una corona en el Clásico Mundial de Béisbol no va a cambiar eso.

Antes del inicio del Clásico pasado, se conoció que el dominicano Juan Soto y el cañonero venezolano de los Bravos hicieron una apuesta en torno al encuentro entre ambas selecciones que concluyó la fase de grupos del evento, disputado en el loanDepot park de Miami.

El reto era claro: El perdedor tendría que usar la camiseta del rival.

Dominicana fue el vencedor del esperado encuentro, el 11 de marzo, con pizarra de 7-5 sobre Venezuela. Soto se fue de 4-2 con un jonrón y dos empujadas, mientras que Acuña se fue en blanco en tres ocasiones, aunque negoció dos boletos y anotó dos veces.

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Claro, después de eso, Venezuela no volvió a perder hasta coronarse campeón del certamen por primera vez, venciendo a los Estados Unidos en la final, mientras que los dominicanos cayeron frente a los estadounidenses en las semifinales.

Entonces, fiel a su palabra, Acuña llegó con los colores de Dominicana al Truist Park el viernes, para el debut de temporada de los Bravos ante los Reales, aunque no con el uniforme que todos esperaban.

El venezolano vistió una camiseta estilo de baloncesto con “Dominicana” en el pecho, junto al número 22 de Soto.

De cierta manera, y aun con el título de Venezuela, se podría decir que Soto fue quien rio de último.