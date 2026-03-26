Mike Trout y José Soriano lideraban blanqueada de Angels a los Astros

Mike Trout conectó un jonrón para dar inicio a lo que espera sea un año de recuperación, llevando a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria de 3-0 sobre los Astros de Houston en el partido inaugural de la temporada el jueves.

Trout también recibió tres bases por bolas y jugó en el jardín central por primera vez desde abril de 2024. El tres veces MVP disputó 130 partidos la temporada pasada, su mayor cantidad desde 2019 debido a diversas lesiones.

En su decimocuarta apertura en un día inaugural, un récord para la franquicia, Trout, de 34 años, rompió el empate sin anotaciones en la séptima entrada al conectar un jonrón de 154 km/h (403 pies) contra una recta del relevista AJ Blubaugh (0-1), aterrizando en las vías del tren en el jardín izquierdo-central. Fue su quinto jonrón en un día inaugural, también un récord del club.

Los Angels rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas como visitantes en los partidos inaugurales de la temporada, comenzando con un balance de 1-0 fuera de casa por primera vez desde 2013.

Oswald Peraza conectó un sencillo productor de carrera en la octava entrada y Nolan Schanuel bateó un jonrón en la novena.

José Soriano (1-0) permitió dos hits y cuatro bases por bolas en seis entradas, ponchando a siete bateadores. Cuatro relevistas completaron el juego de tres hits, con Jordan Romano lanzando la novena entrada para conseguir el salvamento en su debut con los Angels.

Hunter Brown fue el abridor de Houston y permitió cuatro hits y cuatro bases por bolas en 4 2/3 entradas. Ponchó a nueve bateadores.