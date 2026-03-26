Garrett Crochet lanzó 6 entradas sin permitir carrera y Boston blanquea Rojos

Garrett Crochet permitió solo tres hits en seis entradas, Ceddanne Rafaela conectó un sencillo productor de carrera en la séptima entrada y los Medias Rojas de Boston consiguieron su primera blanqueada en el día inaugural desde 2015, al derrotar a los Rojos de Cincinnati 3-0 el jueves.

Roman Anthony conectó tres hits para los Red Sox, quienes lograron su undécima blanqueada en el día inaugural, con todas menos una como visitantes.

Es la novena vez que los Rojos no anotan en un partido inaugural y la primera desde 2018. El novato primera base Sal Stewart conectó tres de los cuatro hits de Cincinnati, incluyendo un par de dobles.

Crochet (1-0) se convirtió en el primer lanzador en abrir el partido inaugural en cada una de sus primeras tres temporadas como abridor, según la MLB. El derecho ponchó a seis y otorgó dos bases por bolas en su camino hacia su primera victoria en un partido inaugural.

Crochet permitió solo un hit en las primeras cinco entradas antes de meterse en problemas en la sexta. Matt McLain recibió una base por bolas con un out y sencillos de Elly de la Cruz y Stewart llenaron las bases.

El lanzador diestro ponchó a Eugenio Suárez y a Spencer Steer para salir del inning.

El ex cerrador de los Reds, Aroldis Chapman, retiró al equipo en el noveno inning con esta parada.

Andrew Abbott, el primer zurdo en abrir un partido inaugural de los Reds desde 1998, igualó a Crochet con seis entradas sin permitir carreras y ponchó a cuatro bateadores.

Rafaela conectó un batazo al centro del campo tras un lanzamiento rápido de Pierce Johnson, impulsando a Marcelo Mayer. Mayer entró como bateador emergente en la séptima entrada y conectó un doble al jardín izquierdo central contra Johnson (0-1), que pasó justo fuera del alcance del guante extendido del jardinero central de los Reds, TJ Friedl.

Mayer avanzó a tercera base con un toque de sacrificio de Carlos Narváez antes de anotar con el segundo sencillo de Rafaela en el partido.

Boston anotó dos carreras en la novena entrada con sencillos productores de carreras de Trevor Story y Jaren Duran.