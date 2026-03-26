Dominicanos con metas importantes en 2026

A continuación, los jugadores dominicanos con metas relevantes que lograr en 2026 más un par de casos adicionales.

José Ramírez

El antesalista dominicano se acerca a hitos que sin dudas incrementarán la conversación en torno al caso que va construyendo para entrar al Salón de la Fama. Con 285 cuadrangulares y 287 bases robadas, el banilejo de 33 años se prepara para entrar al club “300-300”, con apenas ocho miembros en la actualidad. La lista está encabezada por Barry Bonds, Willie Mays, Alex Rodríguez, Andre Dawson y Carlos Beltrán. Es un círculo realmente selecto. Ramírez también está a ley de dos dobles para llegar a 400 y necesita 51 carreras remolcadas para alcanzar las 1,000. Deberá terminar la estación de 2026 con más de 1,800 imparables.

Manny Machado

Con 14 temporadas en Grandes Ligas, el antesalista nacido en Hialeah, FL ya ha logrado metas importantes. Suma 2,069 hits, 1,082 carreras anotadas, 1,144 impulsadas y 369 cuadrangulares. Necesita cuatro dobles para alcanzar los 400. Igual que Ramírez, el nombre de Machado aparece en la alineación diariamente, lo que le ha permitido acumular un sobresaliente volumen de estadísticas con 33 años. Machado ha promediado 150 partidos jugados en los últimos cinco años, su defensa es brillante en la antesala y también está construyendo un sólido caso para la inmortalidad.

Juan Soto

Con apenas 27 años, Soto va camino a convertirse en el jugador más joven en la historia que recibe 1,000 bases por bolas. Inició la temporada con 896. En las últimas cinco estaciones, ha promediado 134 boletos por año. Soto necesita seis cuadrangulares para sumar 250, un doble para llegar a 200 y ya alcanzó los 1,000 hits en 2025.

Otros jugadores con metas importantes

Kenley Jansen

El veterano cerrador estará con Detroit en 2026, equipo que le dará la oportunidad de lanzar en situaciones de salvamento. El curazoleño suma 476 rescates en su carrera, dos menos que Lee Smith, quien ocupa el tercer lugar de todos los tiempos en esta categoría. Así las cosas, Jansen pasaría a ser el tercero en rescates “lifetime” y tiene una excelente oportunidad de unirse a Mariano Rivera y Trevor Hoffman como los únicos que han cruzado la barrera de los 500 salvados.

Verlander y Scherzer

Con el trato de manos de seda que se le da a los abridores hoy en día, lo logrado por Justin Verlander y Max Scherzer a lo largo de sus carreras parece difícil de emular en el futuro. La estadística que mejor retrata la efectividad durante cerca de dos décadas de estos dos “caballos” es la de ponches. Verlander inicia la temporada con 3,553, octavo mayor total en la historia y Scherzer suma 3,489 y deberá colocarse justo detrás (quizás delante) de Verlander cuando concluya la temporada.