Bravos confían en Chris Sale para estabilizar una rotación diezmada por lesiones

Los Bravos de Atlanta confían que Chris Sale les dará la estabilidad tan necesaria en una rotación que ha quedado diezmada por las lesiones esta primavera.

Sale, de 36 años, abrirá el juego inaugural de la temporada de Atlanta contra Kansas City el viernes por la noche. Será la segunda a’pertura consecutiva de Sale en un Día Inaugural y la séptima de su carrera.

Sale, quien ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional en 2024 en su primera temporada en Atlanta, nunca había sido tan importante para las aspiraciones de un equipo al comenzar una campaña. Una devastadora serie de lesiones de sus abridores obligó al mánager novato Walt Weiss y a los Bravos a rehacer la rotación detrás del zurdo.

Las malas noticias comenzaron al inicio de los entrenamientos de primavera, cuando el derecho Spencer Schwellenbach fue colocado en la lista de lesionados de 60 días debido a una inflamación en el codo derecho. Schwellenbach fue operado el 18 de febrero para retirar “cuerpos sueltos” del codo, y el candidato a la rotación Hurston Waldrep se sometió a un procedimiento similar más adelante en el mes.

Los Bravos anunciaron el 9 de marzo que el zurdo Joey Wentz, otro candidato a la rotación, se perdería la temporada después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha mientras cubría la primera base en un juego de exhibición.

Los Bravos informaron el lunes que el derecho Spencer Strider, uno de los principales abridores del equipo, comenzará la temporada en la lista de lesionados debido a una distensión en el oblicuo.

Schwellenbach y Waldrep podrían regresar alrededor de la mitad de la temporada. Los Bravos confían en que Strider, quien fue colocado en la lista de lesionados con efecto retroactivo al domingo, pueda volver en abril.

Por ahora, se espera que Reynaldo López, Grant Holmes y Bryce Elder se alineen detrás de Sale. El novato Didier Fuentes, quien integró el roster del Día Inaugural como relevista intermedio tras una primavera impresionante, podría ser necesario como abridor. JR Ritchie, quien comenzará la temporada en Triple-A Gwinnett, es otra opción.

Sale ha sido conocido por gozar de buena salud en sus 15 años de carrera con los Chicago Medias Blancas de Chicago, Boston y Atlanta.

Sale realizó apenas 31 aperturas con los Medias Rojas entre 2021 y 2023. Se perdió la temporada 2020 tras someterse a una cirugía Tommy John. En 2022 hizo solo dos aperturas después de fracturarse una costilla y luego se rompió el meñique izquierdo. Su última temporada con Boston terminó en agosto de 2023, cuando se fracturó la muñeca derecha mientras montaba en bicicleta.

Sale tuvo marca de 7-5 y efectividad de 2,58 con Atlanta la temporada pasada, cuando ingresó a la lista de lesionados el 21 de junio por una fractura en la caja torácica izquierda y no realizó su siguiente apertura hasta el 30 de agosto.

Sale registró una efectividad de 2,75 esta primavera y manifestó que está entusiasmado por hacer otra apertura en el Día Inaugural.