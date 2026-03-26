Con 3 jonrones, Nacionales superan a Cachorros, manager Butera debuta bien

Brady House, Joey Wiemer y Jacob Young conectaron jonrones para Washington en el día inaugural, y los Nacionales vencieron a Alex Bregman y a los Cachorros de Chicago 10-4 el jueves para la primera victoria del mánager Blake Butera con el equipo.

CJ Abrams conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate durante la cuarta entrada, en la que Washington anotó seis carreras, en una tarde ventosa y nublada en Wrigley Field. Andrés Chaparro conectó dos hits y anotó una carrera.

Butera forma parte del nuevo grupo de liderazgo de los Nacionales, que se encuentran en plena reconstrucción tras haber terminado la temporada pasada con un balance de 66 victorias y 96 derrotas, su sexta temporada consecutiva con récord negativo. Paul Toboni asumió el cargo de presidente de operaciones de béisbol del equipo el 1 de octubre y contrató a Butera, de 33 años, procedente de la directiva de Tampa Bay.

Michael Busch conectó tres hits para Chicago, que comienza la temporada con aspiraciones de llegar a la Serie Mundial tras perder contra Milwaukee en los playoffs del año pasado. Pete Crow-Armstrong conectó dos hits y produjo dos carreras pocos días después de firmar un contrato de seis años y 115 millones de dólares con los Cubs.

Bregman y Crow-Armstrong recibieron una sonora ovación de los 39.712 espectadores cuando fueron anunciados en la alineación titular. Bregman bateó de 4-1 con un sencillo y una base por bolas en su primer partido de temporada regular desde que firmó un contrato de cinco años y 175 millones de dólares con los Cubs como agente libre.

Wiemer conectó un jonrón solitario al jardín izquierdo ante Matthew Boyd en la segunda entrada. Young coronó la ofensiva de Washington en la cuarta entrada con un cuadrangular de dos carreras al jardín derecho ante Ben Brown, y House sumó otro cuadrangular de dos carreras en la novena entrada contra Jacob Webb.

Boyd (0-1) permitió seis carreras y seis hits en 3 2/3 entradas en su tercera apertura de día inaugural. El zurdo ponchó a siete y dio una base por bolas.

Cade Cavalli, de Washington, permitió tres carreras (dos limpias) y tres hits en 3 2/3 entradas en su primera apertura del día inaugural. Brad Lord (1-0) lanzó 2 1/3 entradas permitiendo solo una carrera para llevarse la victoria.