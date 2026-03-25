¿Quién es el mejor pelotero dominicano en Grandes Ligas?

Hoy inicia la temporada de Grandes Ligas, en la que 30 equipos arrancarán desde el mismo punto de partida en búsqueda de una meta en común: ganar la Serie Mundial y levantar el Trofeo del Comisionado.

Ayudando en esta misión estarán más de 80 dominicanos, proyectados a formar parte de estas franquicias a nivel de MLB.

Pero, ¿quién es el mejor de este grupo de dominicanos? LISTÍN DIARIO, a fin de encontrar la respuesta a esta pregunta, se realizó un sondeo a un panel conformado por nueve periodistas.

PRIMER LUGAR

Juan Soto, jardinero estelar de los Mets de Nueva York y dueño del contrato más valioso del deporte, fue votado como el mejor pelotero dominicano.

“La Fiera” viene de imponer marcas personales en jonrones (43) y bases robadas (38), además de liderar el renglón de OBP en la Liga Nacional.

SEGUNDO LUGAR

La superestrella de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, se quedó con la medalla de plata en este ejercicio.

El mejor tercera base de Grandes Ligas terminó el 2025 logrando su segundo “30-30” consecutivo, ligando 30 cuadrangulares y 44 robos de base. En 2024 se fue para la calle en 39 ocasiones y se hurtó 41 bases.

TERCER LUGAR

El camarógrafo favorito de los dominicanos, Julio Rodríguez, redondea este top 3 tras un espectacular 2025.

J-Rod, además de alcanzar el “30-30” por segunda vez en su carrera, desplegó su excelente defensa en el jardín central al ritmo de un fWAR de 6.8, la 8va mejor marca de esta estadística en Grandes Ligas y la tercera mejor entre los dominicanos.

RESULTADOS DE LOS VOTOS:

1. Juan Soto: 86 puntos (5 votos de primer lugar, 4 votos de segundo lugar)

2. José Ramírez: 80 puntos (4 votos de primer lugar, 3 de segundo, 1 de cuarto, 1 de quinto)

3. Julio Rodríguez: 53 puntos (2 votos de tercer lugar, 5 de quinto, 1 de sexto, 1 de noveno)

4. Vladimir Guerrero Jr: 52 puntos (2 voto de segundo lugar, 3 de tercero, 2 de sexto)

5. Ketel Marte: 41 puntos (1 voto de tercer lugar, 4 de cuarto, 2 de séptimo, 1 de octavo, 1 de décimo)

6. Tatis Jr: 41 puntos (3 votos de cuarto lugar, 1 de quinto, 1 de sexto, 3 de octavo)

7. Cristopher Sánchez: 35 puntos (1 voto de tercer lugar, 2 de cuarto, 2 de sexto, 3 de décimo)

8. Junior Caminero: 25 puntos (2 votos de sexto, 2 de séptimo, 1 voto de octavo, 2 voto de noveno)

9. Elly de la Cruz: 15 puntos (4 votos de octavo, 1 de noveno, 1 de décimo)

10. Geraldo Perdomo: 14 puntos (1 voto de sexto lugar, 2 de séptimo, 1 de décimo)

11. Rafael Devers: 14 puntos (2 votos de séptimo, 1 de octavo, 1 de noveno, 1 de décimo)

12. Manny Machado: 8 puntos (1 de séptimo, 2 votos de noveno)

13. Freddy Peralta: 7 puntos (1 voto de sexto lugar, 1 de noveno)

14. Framber Valdez: 6 puntos (1 voto de quinto lugar)

15. Willy Adames: 2 puntos (1 voto de noveno)

16. Jeremy Peña: 1 punto (1 voto de décimo lugar)

17. Teoscar Hernández: 0 puntos (sin votos)

PERIODISTAS QUE VOTARON:

Héctor J. Cruz

Alex Rodríguez

Freddy Tapia

Moisés Mejía

Pedro G. Briceño

Jorge Luis Torres

Saulo Mota Telemín

Javier Flores

Juan Eduardo Thomas