"Sin pagar alquiler": Juan Soto responde a publicación de los Yankees de Nueva York

Los Yankees de Nueva York publican y Juan Soto comenta.

La novena neoyorquina realizó un video con los mejores momentos de la temporada 2025, esto para motivar e impulsar el apoyo de los fanáticos a través de sus redes sociales.

Sin embargo, uno de los cortes más llamativos dentro del audiovisual fue cuando se pudo apreciar un ponche que le proporcionó Max Fried a Juan Soto en el Yankee Stadium.

Ese instante provocó comentarios y reacciones de varias partes, entre ellas la del propio jardinero dominicano, que comentó a través de su cuenta de Instagram la palabra rent free y tres emojis con la cara que ríe mientras llora.

La palabra rent free se traduce al español como alquiler gratuito o algo gratis. No obstante, coloquialmente se puede interpretar como vivo sin pagar renta en tu cabeza.

Empero, el outfielder borró el comentario unas horas después.

La filmación es del partido del 18 de mayo de 2025, día donde Soto jugó su tercer encuentro en la casa de los Yankees después de firmar un contrato de 765 millones de dólares y 15 años con los Mets de Nueva York, rival de ciudad de los 27 veces campeones.

Un año antes, 2024, la “Fiera” había jugado con los “Bombarderos del Bronx”.