Sandy Alcántara ponchó a Soto dos veces en su última apertura en los entrenamientos de primavera

Hace unas semanas fueron compañeros en el Clásico Mundial de Béisbol y el domingo volvieron a ser rivales en el campo de juego.

Sandy Alcántara laboró durante cuatro entradas y dos tercios frente a los Mets de Nueva York donde permitió cinco imparables, concedió tres carreras y pasó por la vía de los tres strikes a seis contrarios.

Entre esos seis rivales hubo dos que se repitieron, uno fue Luis Robert Jr. y el otro fue Juan Soto.

En esas dos oportunidades al bate que se mencionan, Soto fue despachado de la misma forma: con un swing y abanica.

Una sucedió en la primera entrada, cuando Alcántara y Soto se enfrascaron en un duelo de seis pitcheos que culminó con un sweeper en la parte baja de la zona de strike que el outfielder no pudo conectar.

Su segunda batalla fue en la parte alta del cuarto inning y Soto respondió con un sencillo al jardín central.

En el tercer enfrentamiento sucedió el segundo ponche, esta vez con menos envíos que en el primero, cuatro para ser más específico. El último fue una recta cortada que quedó alta y el zurdo no aprovechó.

Durante su última salida en los entrenamientos de primavera, Alcántara enfrentó un total de 18 bateadores y efectuó 86 pitcheos, de esos un 29.1 % fueron sliders y un 25.6 % sinkers.

Además, su velocidad máxima fue de 98.4 millas por hora, rapidez que alcanzó en tres oportunidades.

Históricamente, “Sandman” y la “Fiera” se han visto las caras en 52 ocasiones dentro de la temporada regular y el saldó es positivó para el jardinero, que le batea .304 con 14 hits, seis bases por bolas y un OPS de .841.

Día inaugural

En ese sentido, Alcántara tiene la tarea de ser el abridor del día inaugural para los Marlins por sexta ocasión en su trayectoria, distinción que lo convierte en el monticulista con más aperturas de un primer día de temporada con la franquicia.