Luis Gil iniciará la temporada en Triple-A, a la espera de un lugar en la rotación de Yankees

El cuerpo de pitcheo de los Yankees está listo para el arranque de la temporada, y el derecho dominicano Luis Gil no será parte de él.

El Novato del Año de la Liga Americana en el 2024 ya había quedado fuera de la rotación luego de que los Yankees decidieran comenzar la campaña con cuatro abridores. El manager Aaron Boone dijo el martes que Gil iniciará la temporada con Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, en lugar de empezar el año en el bullpen.

Gil, de 27 años, tuvo marca de 2-1 con efectividad de 4.66 y WHIP de 1.29 en 19.2 entradas esta primavera, pero lanzó sólo 57 episodios la temporada pasada.

Boone indicó que Gil tendrá sesiones de pitcheo en vivo esta semana en Florida antes de lanzar en Triple-A, con el objetivo final de que se establezca en la rotación cuando Nueva York necesite un quinto abridor.

“Creo que estaba un poco molesto al respecto, pero siento que ahora mismo tiene una buena mentalidad”, expresó Boone antes del último juego de pretemporada de los Yankees contra los Cachorros en el Sloan Park. “Es un muchacho en el mejor momento físico de su carrera, y según los números medibles, como las evaluaciones físicas que hace el departamento de fuerza y acondicionamiento, está en la mejor forma física en la que ha estado en toda su vida”.

“Está más fuerte que nunca, y sentimos que eso se va a traducir, con suerte, basándonos en lo que vimos en su última salida”, agregó.

La noticia no fue una sorpresa para Gil, ya que Boone mencionó que se comunicaban regularmente, y la decisión no fue un reflejo de la primavera del lanzador. Por el contrario, el club se ha sentido satisfecho con el progreso del monticular en los campamentos.

Los Yankees esperan ver a Gil construir sobre ese progreso y abrirse camino de regreso a la rotación abridora, cuando surja esa necesidad.

“Esperamos que esté en la rotación, pero al mismo tiempo, hay muchas personas compitiendo en este momento que se están metiendo en la conversación”, señaló Boone. “Esa competencia se va a mantener, así que es importante que [Gil] continúe la trayectoria en la que ha estado desde el inicio del campamento”.