Cristopher Sánchez
El contrato de Cristopher Sánchez tiene 104 millones de dólares garantizados
El lanzador de los Philadelphia Phillies, Cristopher Sánchez, tiene garantizados 104 millones de dólares en un contrato de seis años para el periodo 2027-32, un acuerdo que incluye 20 millones de dólares en dinero diferido pagadero entre 2035 y 2044.
Sánchez mantendrá su salario de 3 millones de dólares esta temporada como parte de un contrato de cuatro años y 22,5 millones de dólares que comenzó el año pasado. El lanzador zurdo de 29 años renunció a los 16 millones de dólares restantes en dinero garantizado hasta 2028 como parte de ese acuerdo.
Su acuerdo, anunciado el domingo , incluye una bonificación por firma de 6 millones de dólares, pagadera dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del contrato por parte de las Grandes Ligas de Béisbol, según detalles obtenidos por Associated Press. Recibirá salarios de 6 millones de dólares en 2027, 9 millones en 2028, 14 millones en 2029, 15 millones en 2030 y 27 millones en 2031 y 2032, respectivamente.
Filadelfia aplazará el pago de 10 millones de dólares de sus salarios de 2031 y 2032, los cuales se pagarán en cinco plazos de 2 millones de dólares cada uno. El pago de 2031 vence el 1 de julio de cada año, desde 2035 hasta 2039, y el de 2032, el 1 de julio de cada año, desde 2040 hasta 2044.
El contrato de Sánchez incluye una opción condicional del equipo para 2033 por 10 millones de dólares, y el precio de la opción aumentaría a 32,5 millones de dólares si no está en la lista de lesionados durante 130 días consecutivos o más en la temporada de 2031 o 2032. El precio de la opción aumentaría en función de la votación del Premio Cy Young entre 2027 y 2032, a razón de 2 millones de dólares por el primer puesto, 1 millón de dólares por el segundo o tercer puesto, 750.000 dólares por el cuarto o quinto puesto y 500.000 dólares por los puestos del sexto al décimo.
Se aplicaría una cláusula de recompra para la opción de 2033 con los mismos incrementos y montos. Sánchez recibiría una bonificación de cesión de $1 millón si es traspasado y una suite de hotel en los viajes por carretera.
Su nuevo contrato incluye los mismos salarios para el periodo 2026-29 que en su acuerdo anterior y garantiza las cantidades de la opción para la temporada 2030-31, que incluía una cláusula de rescisión de 1 millón de dólares, por lo que, en efecto, añade 88 millones de dólares en dinero nuevo para cuatro temporadas más garantizadas.
Sánchez tuvo una marca de 13-5 con una efectividad de 2.50 en 32 aperturas la temporada pasada y ponchó a 212 bateadores, la mayor cantidad en su carrera. Su récord general en cuatro temporadas completas en las Grandes Ligas es de 30-21.
Se convirtió en el cuarto abridor de los Phillies con un contrato a largo plazo. Jesús Luzardo finalizó este mes un contrato de cinco años y 135 millones de dólares que comienza en 2027. Zack Wheeler tiene un contrato de 126 millones de dólares hasta 2027 y Aaron Nola un acuerdo de siete años y 172 millones de dólares hasta 2030.
El novato Andrew Painter está bajo contrato con el equipo hasta 2031 y se ganó el quinto puesto como abridor en la rotación.