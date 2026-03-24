Actuación de los dominicanos de este martes

Previo a la jornada inaugural, cuatro dominicanos se lucieron en sus respectivos compromisos de pretemporada durante la cartelera de este martes.

Las Grandes Ligas iniciarán formalmente el miércoles por la noche, con una transmisión especial a través de Netflix entre los Yanquis de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.

Junior Caminero

El antesalista de los Rays de Tampa conectó un indiscutible en su compromiso de este martes. Caminero terminó de 2-1 y dejó su promedio de pretemporada en .320, sin jonrones y con seis remolcadas.

Los Bravos se impusieron 3-2 sobre los Rays. En ese encuentro, el torpedero de Atlanta, Jorge Mateo, conectó un jonrón y cerró de 3-2. Mateo batea para .238, con un cuadrangular y 11 impulsadas.

Jasson Domínguez

“El Marciano” continúa en gran forma durante la pretemporada. Conectó un jonrón y lideró a los Yanquis a una victoria 8-3 sobre los Cachorros de Chicago.

Domínguez, quien iniciará la campaña en Triple A, batea para .347, con cuatro cuadrangulares y 11 remolcadas. Fue el bateador más destacado de los Yanquis en esta fase.

Wenceel Pérez

El jardinero de los Tigres de Detroit tuvo una jornada explosiva, al disparar dos cuadrangulares y remolcar cinco carreras este martes.

Pérez dejó su promedio en .190, con dos jonrones y ocho carreras impulsadas en la pretemporada.

Los Tigres vencieron 11-7 a los Rockies.