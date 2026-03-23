Hay 12 dominicanos activos con pactos que superan los 100 millones de dólares en MLB

La extensión este domingo por el lanzador Cristopher Sánchez con los Filis de Filadelfia volvió a confirmar el peso del talento dominicano en las Grandes Ligas.

Con su nuevo pacto, valorado en más de 107 millones de dólares por seis años, el zurdo se convirtió en el más reciente integrante de un grupo de solo 12 miembros: el de los peloteros dominicanos activos con contratos que superan los US$100 millones.

Encabezando la lista aparece Juan Soto, quien alcanzó con los Mets de Nueva York el contrato más grande no solo entre los dominicanos, sino en la historia de Grandes Ligas, al pactar por 15 años y 765 millones.

La firma consolidó a Soto como una de las figuras más cotizadas del béisbol, luego de establecerse como uno de los bateadores más completos y disciplinados de su generación.

El segundo puesto corresponde a Vladimir Guerrero Jr., quien aseguró su permanencia con los Azulejos de Toronto mediante una extensión de 14 años y 500 millones. El inicialista ha sido una de las principales caras de la franquicia canadiense y ese acuerdo reflejó la confianza del club en su poder ofensivo y en su proyección como figura de largo plazo.

Luego figura Fernando Tatis Jr., dueño de un contrato de 14 años y 340 millones con los Padres de San Diego.

Aunque al momento de la firma todavía no estaba cerca de la agencia libre, la organización apostó temprano por blindar a uno de los torpederos y jardineros más electrizantes del juego, además de que en ese momento, el nativo de San Pedro de Macorís era promocionado como la cara ascendente de la MLB.

También resalta Rafael Devers, hoy jugador de los Gigantes de San Francisco, pero quien firmó su millonaria extensión con los Medias Rojas de Boston. Su acuerdo fue de 11 años y 331 millones, una muestra del valor que alcanzó como uno de los jugadores ofensivos más temidos de la actualidad.

En ese nivel también aparece Manny Machado, quien en su momento revolucionó el mercado de agentes libres con su pacto de 10 años y 300 millones con los Padres. El acuerdo representó entonces un récord dentro del deporte para un agente libre.

Luego, en el 2023, Machado firmó una extensión de contrato de 11 años y 350 millones.

El jardinero Julio Rodríguez también forma parte del listado con un acuerdo base de 13 años y 210 millones con los Marineros de Seattle, aunque el contrato podría crecer considerablemente según distintas cláusulas, y podría llegar incluso a 450 millones.

Otro nombre de peso es el de Willy Adames, quien firmó con los Gigantes de San Francisco por siete años y 182 millones, un pacto que marcó un récord para esa franquicia.

Con los Guardianes de Cleveland, José Ramírez aseguró su continuidad mediante una extensión de cinco años y 124 millones. Aunque en distintos momentos pudo probar la agencia libre, Ramírez optó por permanecer en la organización en la que se convirtió en referente, recompensado por su producción constante y su liderazgo.

La lista sigue con Ketel Marte, quien acordó una extensión de 116.5 millones con los Diamondbacks de Arizona. Su versatilidad defensiva y su evolución ofensiva han sido claves para hoy ser llamado el mejor segunda base de las Grandes Ligas.

Entre los lanzadores, Framber Valdez también se abrió paso al selecto grupo al pactar por tres años y 115 millones con los Tigres de Detroit en enero pasado. El zurdo ha construido reputación como uno de los abridores más confiables de las Mayores, gracias a su capacidad para trabajar entradas de calidad.

Asimismo, Luis Castillo aseguró una extensión de cinco años y 108 millones con los Marineros de Seattle.

Finalmente aparece Cristopher Sánchez, cuyo nuevo pacto con Filadelfia lo coloca entre los dominicanos activos mejor remunerados del béisbol.